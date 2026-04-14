不接陸惠台措施？綠黨團稱短期利多長期傷害

右起民進黨團書記長范雲、副幹事長陳培瑜接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月14日電（記者 張穎齊）針對大陸推出惠台10大措施，產業界也十分盼望，但民進黨“立法院”黨團14日仍批，這些措施帶有高度政治性，過去已有說停就停前例，台灣不應依賴，所謂禮包如同會被回收的水果籃，短期看似利多，但長期恐對產業發展造成傷害。



中國國民黨主席鄭麗文7至12日赴陸，並進行國共領導人會晤，大陸隨後公布涵蓋觀光、農漁產品、青年交流等10項措施。觀光與運輸、旅宿、農漁等業者期待兩岸交流恢復，盼陸客來台帶動經濟。



民進黨團書記長範雲、副幹事長陳培瑜14日在“立法院”議場受訪。



範雲表示，黨團已逐一檢視所謂10大禮包，但這些里包本質帶有高度不確定性，像不斷被回收的水果籃，從過去經驗看得出，這些措施往往在政治因素下突然中止，對台灣農業、漁業及食品產業的長期健康發展反而不利。



她強調，政府近年已積極推動市場多元化，降低對單一市場依賴，不會將產業發展寄託於大陸善意。對於觀光自由行，政府並不排斥交流，但應透過制度化機制進行，例如“小兩會（海旅會、台旅會）”等既有管道，由官方體系協商，而不是由國共兩黨這樣政黨來取代“國家”、進行政治操作。



陳培瑜則說，她舉花蓮觀光為例，過去確實有大量陸客帶動地方消費，但目前問題並不是台灣未開放，而是陸方未依正常管道溝通，台灣如同已準備好接待客人的家庭，門已打開、也準備好接待，但對方既不來電、也不敲門，卻反過來指責台灣未開放，且“小兩會”機制早已存在且運作多年，關鍵是在於陸方、不是台灣。