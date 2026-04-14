賴將訪史瓦帝尼　綠委稱走向世界擺脫一中

右起民進黨團書記長范雲、副幹事長陳培瑜接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 媒體到現場採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月14日電（記者 張穎齊）賴清德將於22日出訪史瓦帝尼、直飛不過境。對此行程，民進黨“立法院”黨團14日表示，賴清德是展現台灣走向世界、擺脫一中框架的路線，台灣以對等尊嚴與國際接軌，而非被重新鎖回一中框架，鞏固邦誼、也讓台商有更多機會。



賴清德將出訪史瓦帝尼，直飛不過境，但被批評是凱子外交，與中國國民黨主席鄭麗文訪陸帶來的陸方10大禮包形成強烈對比。



民進黨團書記長范雲、副幹事長陳培瑜14日在“立法院”議場前受訪。



范雲表示，以賴清德的高度，根本不需要和誰互別苗頭，賴清德重點在於延續蔡英文的路線，帶領台灣走向世界、深化國際連結。而國民黨的作為是將台灣重新納入一個中國框架，甚至削弱“中華民國”的主體性。



范雲指出，台灣透過與“友邦”合作，除鞏固邦誼外，也讓台商在產業園區發展上獲得機會，並能輸出數位醫療等優勢技術，這才是台灣交朋友的方式。台灣社會期待的是與國際接軌，而不是回到單一政治框架之中。



記者追問，美國聯邦眾議院外交委員會共和黨團13日公布與美國總統特朗普及賴清德的合成照，黨團有何看法？



范雲回應，美國國會參、眾議院，跨黨派長期關注台灣，並支持強化台灣防衛能力。目前最重要的是推動軍購法案與總預算審查，以提升“國防”韌性，所有和平都必須有實力作為後盾，呼籲朝野儘速完成相關立法與審議。



媒體問，中東局勢升溫，國民黨籍“立委”羅明才建議普發新台幣1萬元的“石油津貼”。



范雲表示，這是羅明才的個人意見，目前沒有看到具體討論，而政府已透過多項措施穩定物價，後續仍應由專業委員會進行審慎評估。



陳培瑜補充，中油與台電目前已補貼超過千億元，使台灣油價與物價波動相對穩定，與日本、韓國情況不同，韓國發放補貼係因油價大幅上漲且針對弱勢族群，台灣條件並不相同，政策討論應回歸整體財政與產業結構。