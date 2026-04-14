陸推惠台措施　陳其邁談風險盼對等談判

高雄市長陳其邁受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月14日電／中國國民黨主席鄭麗文訪陸後，大陸宣布推出十項惠台政策。民進黨高雄市長陳其邁對此表示，以洪都拉斯外銷白蝦至大陸產量不佳、日本首相高市早苗提“台灣有事”論造成日本也出事等2個例子說明，他認為，任何國際經貿都存在風險，有承諾但沒兌現，可能造成嚴重傷害，希望兩岸政府對等談判，台灣也要做好風險管理。



陳其邁14日主持市政會議，媒體問及陸方發布“十項惠台措施”，國民黨高雄市長參選人柯志恩認為，遠洋漁業、農產品開放及上海、福建陸客來台自由行等3項對高雄最有利。



對此，陳其邁認為，任何國際貿易、經貿往來都存在相對風險，必須透過雙方政府評估、協商、對等談妥貿易條件，對農漁民及觀光業者才有利。



陳其邁舉例，洪都拉斯跟中國建交時，中國承諾要買大量的白蝦，結果洪都拉斯外銷中國的白蝦產量明顯不如預期，落差也非常大，造成宏國蝦農的損失，所以任何的貿易都存在風險，如果有承諾，但是沒有兌現，農漁民可能會受到直接的傷害。



陳其邁再舉例，先前高市早苗講了“台灣有事，日本也會有事”，結果後續大陸觀光客沒有到日本，甚至日本藝人原本要到中國舉辦演唱會也被臨時取消，導致原來有的市場，因為一些政治因素，導致觀光客說沒就沒了。



陳其邁指出，他舉這2個例子是希望中國可以跟台灣政府進行對等談判，他們樂意跟所有國家做生意，也希望更多外國旅客到高雄，但是大家必須做好風險管理，否則民眾增產投資，結果開放觀光客來沒幾個月，甚至沒幾周又喊停，這會對業者產生重大損失，盼政府透過嚴謹協商，來保障觀光業者跟農漁民的權益。