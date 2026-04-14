國共交流利多　許淑華宣布兩湖論壇接力

南投縣長許淑華致詞。（中評社 方敬為攝） 許淑華主持“2026南投星空季系列活動”宣傳記者會。（中評社 方敬為攝） 中評社南投4月14日電（記者 方敬為）針對中國國民黨主席鄭麗文赴陸展開國共交流後，陸方12日宣布10項惠台措施，國民黨籍南投縣長許淑華今天對此表示，正面看待，尤其在觀光及農漁產品銷售方面，切合南投需求，她並宣布，南投日月潭與杭州西湖今年度“兩湖論壇”也將在4月21日於南投登場，希望在國共交流促成兩岸和緩的契機下，再接再厲，為南投爭取更多實質效益。



中國國民黨主席鄭麗文4月7日訪問大陸展開為期6天的國共交流，12日落幕，大陸方面隨即宣布10項惠台措施，內容涵蓋農漁牧、觀光旅遊、影視、中小微型企業發展等面向。



許淑華14日出席“2026南投星空季系列活動”宣傳記者會，針對陸方公布10項惠台措施受訪表示，看到鄭麗文主席從大陸訪問回台後，陸方隨即公布了10項惠台政策，她個人相當正面看待，也盼望能夠落實。



許淑華說，過去以來，南投鄉親最關心的就是觀光與農業發展，南投的農特產品非常優秀，如何順利行銷到大陸，一直是許多縣民朋友關注的議題，特別是最具代表性的南投茶葉，過去在大陸面臨商標註冊不易等問題，她注意到這次的方案中，特別針對台灣業者在商標註冊上提供了相關協助，儘管細項還待確認，但縣政府一定會提前做好準備，幫助相關產業解決這些痛點。



另一方面，許淑華說，在觀光旅遊發展上，南投縣過去一直深受大陸遊客喜愛。回顧馬英九執政時期的最高峰，一年曾有高達400多萬人次的陸客來到南投旅遊。因此，她殷切期盼藉由這次的惠台措施，無論是在開放觀光客來台，還是在農業外銷上，都能給予南投實質且具體的幫助。



許淑華並宣布，南投與杭州每年輪流舉辦的“日月潭－西湖兩湖論壇”今年由南投主辦，預計4月21日登場，縣府團隊會再接再厲，把握這次與杭州交流的機會，透過論壇平台，希望將大陸提出的惠台政策轉化為更具體的實施方案，讓這10項惠台政策能真正落地，為我們南投縣帶來更多的經濟成長與更好的發展。