民調：逾六成認同兩岸交流維持和平

64.6％的受訪者同意兩岸加強接觸交流，更能讓兩岸維持和平穩定。（照片：民主文教基金會提供） 中評社台北4月14日電（記者 張嘉文）民主文教基金會今天發布有關兩岸情勢的最新民調，其中探詢了台灣民眾對追求兩岸統一的看法，結果顯示有50.7%民眾表示同意台灣必須主動面對兩岸統一的問題，才是保住台灣安全和未來的方法，不同意者為34.3%。另外，若兩岸發生軍事衝突，有54.4%受訪者認為，美國一定不會或可能不會“無條件”出兵保護台灣，高於認為會的28.6%，反映多數民眾對外部協防抱持審慎態度。



桂宏誠提到，在有關如果兩岸能加強接觸交流，建立良好的關係，更能讓兩岸維持和平穩定的問題上，有高達64.6%的受訪者同意，24.3%不同意。



此民調是民主文教基金會委託“艾普羅行銷市場研究股份有限公司”於4月4日到7日，就台灣究竟如何面對變局，是該爭取戰略主動還是應該守成最終成為交易籌碼進行民意調查。調查方法為電話訪問（以市話號碼末二碼隨機取樣），有效樣本為1076人，抽樣誤差95%的信心水準下，抽樣誤差介於加減3.0%，依性別、年齡、學歷、縣市等變數進行加權。



民調發布會由民主文教基金會董事長桂宏誠主持，邀請中國文化大學兼任講座教授楊泰順、台灣藝術大學廣播電視學系教授頼祥蔚、清華大學通識教育中心兼任助理教授何志勇等人與談。



桂宏誠表示，此次重要調查結果包含：



1、若兩岸發生軍事衝突，有54.4%受訪者認為，美國一定不會或可能不會“無條件”出兵保護台灣。



2、面對大國之間的競爭，高達74.6%受訪者支持台灣應“主動參與談判”，僅8.7%支持“不參與”，顯示多數民意傾向在國際局勢中積極入席，而非缺席。



3、在當前國際環境下，對於“主動談判爭取最好條件”或“不接觸不交流，最後可能被迫投降”兩種路徑的選擇，調查顯示有75.5%受訪者支持“主動談判”，僅4.3%支持“不接觸不交流”，顯示社會對於是否應積極參與國際互動已形成高度共識。