陳歐珀一審判16年　民進黨：最重除名

綠委陳歐珀因涉貪污罪一審判16年徒刑，褫奪公權6年。（中評社 資料照） 中評社台北4月14日電／民進黨籍前“立委”陳歐珀被控收賄、詐領助理費，台北地院今天依貪污等罪判16年徒刑，褫奪公權6年。民進黨廉政會主委邱駿彥表示，廉政會22日將開會，屆時也會討論此案，廉政會是合議制，依廉政條例規定，最重可以除名。



陳歐珀被控收賄、詐領助理費，犯罪所得874萬餘元，遭北檢起訴求刑24年2月。台北地院今天依貪污等罪判陳歐珀16年徒刑，褫奪公權6年。可上訴。



邱駿彥今天受訪時指出，廉政會22日將召開例會，屆時也會討論陳歐珀案，廉政會是合議制，依據廉政條例，最輕至少停權處分，最重可以除名處分。



北檢起訴指出，陳歐珀涉嫌自2016年1月至112年7月間，藉“立委”職權，以召開協調會、公開質詢等方式，提出多件法案或修正法案護航業者，並藉此收受不正利益總計新台幣463萬餘元。



檢方也查出，陳歐珀涉嫌自2012年2月1日至2022年11月30日間，浮報多名公費助理薪資，助理再將浮報款項以現金領出，作為辦公室零用金，以及依陳歐珀、徐慧諭夫婦指示使用，總計詐取411萬餘元。



北檢去年8月間依貪污治罪條例職務上行為收受賄賂及不正利益罪、利用職務詐取財物罪、洗錢防制法、公益侵占等罪起訴陳歐珀、徐慧諭等16人。



台北地方法院今天一審宣判，依貪污等罪判陳歐珀有期徒刑16年，陳妻徐慧諭4年6月徒刑，褫奪公權3年。