南投選戰開打！綠反焚化爐許淑華批政治操作

民進黨南投縣長參選人温世政聲援抗議南投縣府新建焚化爐。（中評社 方敬為攝） 中評社南投4月14日電（記者 方敬為）南投縣政府預計在名間鄉建設垃圾焚化爐，引起部分民眾與環保團體反彈，今天縣府舉辦二階環評範疇界定延續會議，民進黨縣長參選人温世政到場聲援抗議群眾，並指出，可採取“雞尾酒療法方案”多元處理垃圾去化問題，堅決反對焚化爐，呼籲國民黨籍縣長許淑華懸崖勒馬！



許淑華則回應，一切依法行政，且根據民調，有八成多的民眾支持縣政府的做法，希望對手既然要選縣長，就不該以政治操作來辜負鄉親期待，或是被特定人士牽著鼻子走，應該要用更宏觀的角度，從南投縣的實際需求出發，而不是無理杯葛。



南投縣政府選址在名間鄉興建焚化爐，“反名間鄉焚化爐自救會”14日在環評會場外召開抗議記者會，眾人高喊“行政暴力、凌遲農民”、“守護農產、拒絕汙染”、“主席護航、議事不公”、“黑箱選址、停開會議”，籲縣政府採替代方案，莫執意在民間蓋焚化爐。抗議群眾並多次拍桌、咆嘯打斷會議進行，場面火爆，民進黨縣長參選人温世政、名間鄉長陳翰立、縣議員沈夙崢等人到場聲援。



温世政表示，他贊成南投要有自主處理垃圾能力，但一把火燒掉只會造成更多問題，南投的垃圾問題有如腫瘤，面對腫瘤不會衹有開刀，會有標靶治療、DNA治療等各種方案，因此他提出雞尾酒療法處理南投垃圾腫瘤。



温世政強調，南投在南崗工業區有2座焚化爐，目前燒別縣市垃圾，也可以付錢請境內焚化爐協助處理，舊設施才是最大汙染源，應將兩座焚化爐就地優化，優化後可以再燒掉它每天可以再燒掉60到100噸的垃圾，僅剩50噸垃圾。剩下的垃圾可透過縣市合作處理。強調“多元處理垃圾”才是世界的潮流。