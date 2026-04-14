楊泰順：天然台世代漸與民進黨抗中脫節

50.7％民眾表示同意台灣必須主動面對兩岸統一的問題。（照片：民主文教基金會提供） 中評社台北4月14日電（記者 張嘉文）民主文教基金會今日發布最新民調，“台灣生存戰略民調系列一”。與會的中國文化大學兼任講座教授楊泰順指出，民調數據傳遞出一個極為關鍵的訊號，當過半民眾體認到美國不會“無條件”派兵保台時，過去對美高度依賴的虛幻想像已然破滅。



他強調，從此民調中看出，20至39歲的年輕族群不再視兩岸議題為票房毒藥，反而在這族群中，有高達六成認為台灣應主動面對統一問題。更有近84%的年輕人認為兩岸接觸有助於和平，此比例在各族群中僅次於泛藍支持者，顯示年輕世代正逐漸與執政黨的抗中政策脫節。



年輕人知道，若輕啟戰端，首當其衝的就是他們，楊泰順說，這群20至39歲的天然台或教改世代，如今有六成主張應主動談判、面對統一問題，且高達六成20至29歲青年認為軍購會排擠社會福利與地方建設。這反映出年輕選民正務實地考量未來發展，與民進黨現行的抗中政策產生嚴重落差。



此民調發布會由民主文教基金會董事長桂宏誠主持，邀請中國文化大學兼任講座教授楊泰順、台灣藝術大學廣播電視學系教授頼祥蔚、清華大學通識教育中心兼任助理教授何志勇等人與談。



民調探詢了台灣民眾對追求兩岸統一的看法，結果顯示有50.7%民眾表示同意台灣必須主動面對兩岸統一的問題，才是保住台灣安全和未來的方法，不同意者為34.3%。另外，若兩岸發生軍事衝突，有54.4%受訪者認為，美國一定不會或可能不會“無條件”出兵保護台灣，高於認為會的28.6%。



楊泰順在會中表示，這份民調若用美國前國務卿布林肯的話來形容，探討的就是台灣究竟是“在餐桌上”還是“在菜單上”。他分析，台灣長期以來在安全上高度依賴美國，使民眾對和平統一議題存有禁忌，政治人物更是閃爍其詞。然而，此次調查卻展現了民意深層的突破，顯示民眾正從戰略被動轉向思考戰略主動。