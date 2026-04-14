賴祥蔚：四成綠支持者挺兩岸交流　綠警訊

64.6％的受訪者同意兩岸加強接觸交流，更能讓兩岸維持和平穩定。（照片：民主文教基金會提供） 中評社台北4月14日電（記者 張嘉文）民主文教基金會今日發布最新民調，“台灣生存戰略民調系列一”。與會的台灣藝術大學廣播電視學系教授頼祥蔚表示，民調數據揭示了藍綠支持者在對美期待上的“兩個世界”，但令人意外的是，即便有六成綠營支持者深信美國會無條件保台，仍有超過四成的綠營民眾務實地支持兩岸應加強交流，這對執政民進黨而言是重要的警訊與參考指標。



此民調發布會由民主文教基金會董事長桂宏誠主持，邀請中國文化大學兼任講座教授楊泰順、台灣藝術大學廣播電視學系教授頼祥蔚、清華大學通識教育中心兼任助理教授何志勇等人與談。



民調探詢了台灣民眾對追求兩岸統一的看法，結果顯示有50.7%民眾表示同意台灣必須主動面對兩岸統一的問題，才是保住台灣安全和未來的方法，不同意者為34.3%。另外，若兩岸發生軍事衝突，有54.4%受訪者認為，美國一定不會或可能不會“無條件”出兵保護台灣，高於認為會的28.6%。



賴祥蔚在會中表示，這份民調以兩岸戰爭與和平、統一與獨立為核心脈絡，層層遞進探討台灣在美中台三邊關係中的角色。他特別關注民調中的政黨交叉分析，指出藍綠對於“美國是否會無條件出兵保台”的看法存在極端懸殊。



賴祥蔚指出，在“美國是否會無條件出兵保護台灣”這一題，交叉分析結果令人驚訝，泛藍支持者有高達86%認為“不會”，僅6.5%認為會；反觀泛綠支持者，則有60.8%認為“一定會”，僅23.2%認為不會。



這真的是兩個世界，賴祥蔚說，雖然民調受主觀意識形態影響是常態，但在針對“美國無條件出兵”這類偏向客觀事實的預判上，藍綠認知落差之大，顯見雙方對台海現實的解讀完全脫鉤。