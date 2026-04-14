朱信強：台水果輸日很有限　大陸市場較實際

高雄市議會無黨團結聯盟幹事長、議員朱信強。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月15日電（記者 蔣繼平）習鄭會落幕後，大陸宣布10項惠台措施，包括支持符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品參與大陸各類展銷會。對此，高雄市議會無黨團結聯盟幹事長、議員朱信強向中評社表示，台灣大宗外銷為主的蓮霧、鳳梨、釋迦種植面積都縮減不少，有外銷才會穩定價格、農民才能有好的獲利、農業發展會更好，以農民觀點仍盼恢復大陸市場，會是大利多。



針對台官方一再強調開拓大陸以外市場，朱信強表示，台灣銷往大陸的運輸期程比較短，3小時海運就可以到大陸，但海運到日本最起碼要一個星期。以目前台灣香蕉、鳳梨在日本的外銷量來講，其實都微乎其微，佔不到日本的1%。新加坡、加拿大市場航程都蠻遠，需1周到1個月左右。



朱信強，1968年生，高雄市美濃人，高雄市立空中大學法政系法律組學士，現為無黨團結聯盟籍高雄市議員。曾任美濃區農會兩屆理事長。



大陸自2021年陸續暫停台灣鳳梨、蓮霧、釋迦等農產輸入，目前鳳梨、蓮霧未恢復、部分釋迦恢復。2022年暫停柑橘類輸入，目前僅文旦柚恢復。



朱信強表示，以農業現況來講，外銷為主的以蓮霧、鳳梨、釋迦這三大樣比較大宗，還是會期盼恢復到以往早收清單時的運銷量，這對農民是一個大利多，外銷一定要以最高標準，農產品拓展兩岸交流，穩定市場供需，對農民有幫助。



朱信強表示，以農民的觀點來看，大陸市場若能恢復到之前，這些銷往大陸的品項，經過農民認真種植以後，外銷量可能會成長2到3成，既可以穩定台灣內銷市場，平衡農產品的價格，不會說因為種植的量一多，又無法外銷時造成滯銷。



朱信強表示，以六龜蓮霧為例，紫鑽的品種比較適合外銷，所以要改種。而黑糖芭比的品種在台灣比較夯，但若大量種植，台灣內需市場並不是這麼大，會造成價格滑落，所以若能夠有3成以上做外銷，對蓮霧、鳳梨、釋迦產業會有相對價格拉高。

