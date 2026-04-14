6月將訪美　鄭麗文親揭軍購底線

國民黨主席鄭麗文。（中評社 資料照） 中評社台北4月14日電／中國國民黨主席鄭麗文12日結束訪陸行程，據悉，鄭麗文已確定6月訪美，造訪洛杉磯、舊金山、紐約、華盛頓4大城市。鄭麗文接受專訪時強調，此行是為了讓美方看到“一條不同的兩岸和平路線”。針對軍購條例，她重申，國民黨的立場“就是3800億＋N”。



鄭麗文先前表示，希望在上半年完成重要出訪，最慢於6月完成訪美行程。國民黨副主席蕭旭岑13日受訪透露，訪美相關行程在規劃中，“國安會”前秘書長蘇起、前駐美大使袁健生兩名“知美派”參與籌備，兩人也會隨團出訪。



《鏡週刊》14日刊出鄭麗文專訪內容，針對訪美行，鄭麗文強調，訪美是為讓美方進一步瞭解她作為黨魁的思維及路線，瞭解國民黨在做什麼，兩岸要和平，美國的角色至關重要，更重要的是，“讓美方看到一條不同的路線。”



鄭麗文表示，兩岸若要和平，美方扮演至關重要角色，美中對抗也不利於兩岸和平，她認為兩岸絕對有和平可能性，她期待獲得美方的理解與支持，才能落實兩岸和平。除了計劃拜訪華府、智庫、僑胞，她也希望安排一些非傳統行程，“目前正積極安排中。”



外界關注她準備訪美，是否會放行“賴政府”提出的1.25兆軍購條例，鄭麗文重申，國民黨對於軍購的立場已經非常清楚，她也曾多次對外說明，“就是3800億＋N。”



對於在習鄭會中公開邀請習近平訪台，是否代表她未來要投入2028大選？鄭麗文回說，“沒有、沒有、沒有，我不去想那麼遙遠的事。”還笑稱，邀習訪問是一定要的，但可以黨魁身分邀請。