李貞秀開撕黃國昌　宋品瑩：別再傷害黨

民眾黨新竹黨部發言人、新竹市議員宋品瑩。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月14日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨籍不分區陸配“立法委員”李貞秀近期因一連串失言風波，13日遭民眾黨中評會決議開除黨籍。針對民眾黨聲明中提到李以“獲取金錢”作為辭不分區“立委”補償，李14日在臉書再度發文開撕民眾黨主席黃國昌是一派胡言。民眾黨新竹黨部發言人宋品瑩呼籲，希望李貞秀別再傷害黨，應儘快放下，也祝福李未來的工作和生活都能更加順遂。



李貞秀13日遭民眾黨中評會決議開除黨籍並立即生效，事後民眾黨提及李堅持以“獲取金錢”作為辭不分區“立委”補償，外傳金額為“立委”剩餘任期月薪約新台幣420萬元，引發熱議。黃國昌14日受訪時表示，當他聽到李開口要錢時驚嚇到不知道要怎麼回應。



對此，李貞秀14日則在臉書發文反擊強調，“黃國昌一派胡言，快公布全程的錄音與中評會補充的會議記錄，本人一直要想保護台灣民眾黨才選擇自己承擔一切的不公平，但壞人完全不怕毁了民眾黨”。



針對李貞秀開撕黃國昌一事，民眾黨新竹黨部發言人、新竹市議員宋品瑩接受中評社訪問表示，他相信所有黨員都會尊重中評會所做出的決定，希望李貞秀別再傷害黨，應儘快放下，也祝福李未來的工作和生活都能更加順遂。



宋品瑩提到，因為2026年是選舉年，除了候選人的各自努力之外，民眾黨的整體形象對年底選舉也會多少有影響。而這段時間李貞秀其實帶給民眾黨比較多的是負面的形象，特別是她自己的失言，還有像是在直播上哭的這些行為，都不符合一般民眾或是黨員對於一位“立委”的期待。