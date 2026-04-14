印度移工將來台　藍質疑只顧老闆不管百姓

國民黨台北市議員楊植斗。（中評社 資料照) 印度勞工可能在2026年底引進台灣，藍議員楊植斗在臉書發表看法。(照:楊植斗臉書) 中評社台北4月14日電／台灣“勞動部長”洪申翰日前證實今年底可能引進首批印度移工。中國國民黨台北市議員楊植斗表示，真正隱憂是民進黨只顧討好大老闆，而不顧民生基層，引進後企業成本相對變低了，消費者卻沒得到回饋，但外部成本還要整個社會一起負擔，有這種道理嗎？



楊植斗昨日在臉書發文表示，印度移工的真正隱憂，是民進黨只顧討好大老闆，而不顧民生基層，現在在基層的確有缺工問題，和民生息息相關的餐飲業，也很難找到工讀生和正職，所以業者要不關門大吉，不然就只能漲價幫員工調薪。



楊植斗說，如果有成本較低的勞工可以選擇，他想開門作生意的大老闆們都會欣然接受，



但是現在民進黨為了討好企業引進印度勞工，企業的成本相對變低了，消費者卻沒得到政府和企業的承諾，比如營建業大量引進印度移工，房價是否也能適度降低回饋揹房貸的年輕人？



楊植斗表示，旅宿業引進印度移工當房務，住宿是否該打個8折，讓國旅的價格更合理？他說一項政策應該要讓多數國民受惠，但目前看來引進印度移工開心的衹有大老闆們，而逃逸移工帶來的外部成本則要整個社會一起負擔，有這種道理嗎？