何志勇：台半導體若被美掏空戰略地位也沒了

清華大學通識教育中心兼任助理教授何志勇。（中評社 張嘉文攝） 民主文教基金會14日發布最新民調，“台灣生存戰略民調系列一”。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月14日電（記者 張嘉文）民主文教基金會今日發布民調，“台灣生存戰略民調系列一”，參與民調發布會的清華大學通識教育中心兼任助理教授何志勇在會中強調，台灣民眾對美軍出兵保台的期待，與美國本土民意存在巨大的“認知落差”。隨著美國總統特朗普的對外政策是“價格大於價值”，一旦台灣具備戰略意義的半導體產業被美國掏空，台灣的安全防線也將隨之消散。



此民調發布會由民主文教基金會董事長桂宏誠主持，邀請中國文化大學兼任講座教授楊泰順、台灣藝術大學廣播電視學系教授頼祥蔚、清華大學通識教育中心兼任助理教授何志勇等人與談。



民調探詢了台灣民眾對追求兩岸統一的看法，結果顯示有50.7%民眾表示同意台灣必須主動面對兩岸統一的問題，才是保住台灣安全和未來的方法，不同意者為34.3%。另外，若兩岸發生軍事衝突，有54.4%受訪者認為，美國一定不會或可能不會“無條件”出兵保護台灣，高於認為會的28.6%。



何志勇在會中指出，這份民調是在習鄭會舉行以及接下來將到來的習特會的背景下進行。而台灣能否在賽局中“入席”餐桌，關鍵不在於台灣單方面的期待，而在於美國民意的現實動向。



何志勇引述美國智庫與雷根基金會2025年的最新民調顯示，美國人對介入台海戰爭的意願正大幅萎縮。數據顯示，僅43%美國人支持出兵保台，且在美國人關注的中國議題排序中，“中國入侵台灣”的關注度僅11%，遠低於經濟（24%）、建軍（23%）與人權（15%）。



何志勇說，特朗普的對外關係注重的是價格大於價值，所以無論是自由、人權或民主，在現實主義的美國政客眼中，都比不上實質的利益價格，目前美國地緣戰略的核心是霍爾木茲海峽通行費、能源輸出與航道安全，這些都是實實在在的價格問題。



何志勇強調，台灣目前最重要的戰略價值在於半導體產業，但令人擔憂的是，這項核心產業正現在進行式地出走、移往美國。如果台灣的半導體價值被美國吸乾、掏空，屆時台灣對美國而言將失去不可替代的戰略地位。



針對民調顯示有75.5%的受訪者支持台灣應主動參與談判，何志勇表示認同，他批評民進黨政府在國際空間的經營上日益萎縮，相較於馬政府時期能參與WHO或ICAO，如今台灣在國際上幾乎連“掛號”的機會都沒有。



他以朝鮮和韓國為例，指出兩韓雖有衝突，但仍保有官方交流管道，而台灣現在對大陸則是官方斷線、民間受限，狀況比朝鮮、韓國還糟糕。因此民進黨政府應正視兩岸問題，不該消極面對，只積極經營對美關係，眼睜睜看著台灣價值被掏空，最終失去安全的保障。