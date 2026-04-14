李勝峰：台灣充滿缺席焦慮　民意走向疑美

新黨副主席李勝峰。（中評社 張嘉文攝） 50.7%的民眾同意台灣應主動面對並討論兩岸統一問題。（照片：民主文教基金會提供） 中評社台北4月14日電（記者 張嘉文）民主文教基金會今日發布最新民調，“台灣生存戰略民調系列一”。與會討論的前“立委”、新黨副主席李勝峰指出，從數據可以總結出台灣社會正充滿強烈的“缺席焦慮感”，且“疑美論”在台灣民意中已經定案。而當主流民意走向疑美，執政的“賴政府”若仍堅持將希望全寄託在美國身上，已與社會現實產生巨大落差。



此民調發布會由民主文教基金會董事長桂宏誠主持，邀請中國文化大學兼任講座教授楊泰順、台灣藝術大學廣播電視學系教授頼祥蔚、清華大學通識教育中心兼任助理教授何志勇等人與談，李勝峰在會中加入討論。



民調探詢了台灣民眾對追求兩岸統一的看法，結果顯示有50.7%民眾表示同意台灣必須主動面對兩岸統一的問題，才是保住台灣安全和未來的方法，不同意者為34.3%。另外，若兩岸發生軍事衝突，有54.4%受訪者認為，美國一定不會或可能不會“無條件”出兵保護台灣，高於認為會的28.6%。



李勝峰表示，這份民調反映出台灣在國際與兩岸關係中的雙重困境。國際上參與不進去，兩岸上又因意識形態無法溝通，這種“缺席感”讓民眾對接下來將到來的中美大交易，感到惶惶不可終日，焦慮感極強。



李勝峰說，民調顯示台灣社會的“疑美論”已是定案，雖然親綠支持者仍有一定比例支持美國，但從總體趨勢來看，懷疑美國的情緒已跑不掉。他強調，當整個社會轉向疑美，政府的態度卻仍是親美、甚至舔美，將台灣的安危完全寄託於美國，這顯然與主流民意背道而馳。



在交叉分析中，李勝峰提到，可以看出年輕人的“相對被剝奪感”，年輕人需要津貼與社會住宅，政府卻常以“經費不足”為由回絕，但另一方面，民眾卻看到1.25兆的特別軍購預算、9000億的軍事預算，甚至未來要將“國防”支出提升至GDP的3%到5%。

