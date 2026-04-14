邀鄉鎮市長餐敘有鄭朝方　陳見賢貼文引關注

新竹縣副縣長陳見賢（右七）13日晚間邀請各鄉鎮市長餐敘，民進黨竹北市長鄭朝方（左五）也受邀出席。（照片：臉書） 中評社台北4月14日電／中國國民黨新竹縣長黨內初選3月底揭曉，國民黨籍“立委”徐欣瑩以50.634%險勝新竹縣副縣長陳見賢的49.366%，陳見賢對此結果強調“國民黨加油，新竹縣加油！”。陳見賢14日在臉書貼出13日晚間邀請各鄉鎮市長餐敘交流的照片，照片中還包括可能代表民進黨參選新竹縣長的竹北市長鄭朝方，引起外界揣測。



原先民進黨鎖定竹北市長鄭朝方角逐新竹縣長，賴清德更數度勸進，但日前傳出鄭婉拒參選，欲爭取竹北市長連任。鄭朝方父親曾是國民黨籍新竹縣長、“立委”鄭永金，現為無黨籍。而陳見賢之前宣布參選新竹縣長，鄭朝方胞兄、無黨籍議員鄭朝鐘也為陳站台。



陳見賢在臉書發文強調，“地方治理最重要的，是彼此傾聽與理解。”昨晚他和鄉鎮市長相約餐敘交流。縣政的推動，從來不是一個人的事。每一條路、每一項建設、每一個需要被看見的角落，都是縣府和各鄉鎮市公所一起努力的成果。“這段時間，我也針對交通改善、產業發展、社福照顧、農業振興等議題與大家交換意見，希望讓政策更貼近地方的實際需求”。



陳見賢說，清明連假期間，新竹縣也面臨一波豪雨考驗，第一時間，各鄉鎮市公所與縣府團隊全力投入應變，搶修道路、排除障礙、守住鄉親的安全。“謝謝每一位在第一線努力的夥伴，讓風雨之中，我們依然能穩穩撐住。”、“也因為這樣的經驗，更提醒我們，無論是基礎建設還是防災韌性，都不能等，需要持續向前推動，為地方打拚沒有終點。”、“我常常說，把該做的事情，一件一件做好，再做想做的事。”