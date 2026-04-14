蕭旭岑：鄭麗文路線成立協助國民黨重返執政

國民黨副主席蕭旭岑受訪。（照：“中午來開匯”節目提供） 中評社台北4月14日電／中國國民黨主席鄭麗文與中共中央總書記習近平會面，“習鄭會”引海內外關注。國民黨副主席蕭旭岑今天在網路節目中表示，“鄭麗文路線”確實已經浮現且成立了，他覺得，“鄭麗文指出了一條新的道路”。



至於鄭麗文參選2028大選的可能性？蕭旭岑表示，鄭麗文現在是國民黨主席，鄭的目標跟理想非常明確，就是協助國民黨重返執政。除了這個外，他沒聽過或想到其它各種各樣的想法。



蕭旭岑今午接受網路節目“中午來開匯”專訪，主持人黃光芹提及，鄭麗文從參選國民黨主席期間，就因過去戰功不足受到質疑，甚至曾被評論只是“名嘴”，而經過這次訪中過後，“鄭麗文路線”是否已經出現，且鄭麗文參選2028的可能性是不是加大？



蕭旭岑回應，“鄭麗文路線”確實已經浮現且成立了。以他在國民黨多年，觀察這麼多任領導人，他覺得，鄭麗文確實已確立自己的“鄭麗文路線”。一個政黨領袖之所以成為領袖，不要管其過去的出身背景或職位，而是當這個人當上政黨領袖後，所展現的格局跟氣度是什麼。



蕭旭岑表示，他觀看了很多藍營群組或黨員評論，他深刻感受，在關鍵時候，提出什麼樣的論述、什麼樣的高度或格局，是一般老百姓會去重視的。而他認為，鄭麗文在這次訪問之間，提出有別於過去國民黨主席的論述與高度，完全從台灣人的角度出發，為國民黨未來在台灣立足及更堅持本來的政策和理想，走出了一條新道路。



蕭旭岑指出，鄭麗文是國民黨主席，為國民黨未來的政策和方向指出了一條新的道路，他認為這是好的。讓國民黨的候選人在接下來有勇氣、有論述能力，去面對民進黨的各種“抗中保台”論述的攻擊。且有清晰的路線告訴台灣人，國民黨是在為台灣人爭取權利，未來會努力不懈。



蕭旭岑表示，國民黨的諸侯、選將和支持者，大家逐漸對於這次國民黨訪陸的看法是一致，且對他們帶來的十項利多政策是正面的，逐漸收攏聚合後，對國民黨整體發展及未來2026、2028的選舉有正面幫助。

