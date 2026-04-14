陸十項惠台　卓榮泰：要公權力機關協商

卓榮泰接受質詢。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月14日電（記者 莊亦軒）大陸宣布十項惠台措施，卓榮泰14日在“立法院”答詢表示，就相關內容來看，必須在對等、尊嚴的前提之下，並且不設前提、不帶條件，經過公權力的機關來協商、簽署。



卓榮泰14日前往“立法院”提出施政方針及施政報告繼續質詢。中國國民黨籍“立委”洪孟楷質詢時，提問“行政院會”如何應對大陸所提出的惠台十大措施。



卓榮泰回應，關於第一項國共建立制度化交流他沒有太大意見，但問題在於其他項目往往附帶許多不必要前提，若未先釐清，將使政策執行增加複雜性，也容易衍生爭議。



卓榮泰表示，任何兩岸交流或合作安排，都應建立在“健康、永續、對等”的情況下推動，這是行政部門看待相關議題的基本原則。若無法在此前提下處理，後續即便提出再多措施，也恐怕難以形成穩固基礎。洪孟楷追問身為在野黨他不會逼政府要接受，但政府的態度究竟為何？



卓榮泰回應，要透過公權力機關，洪孟楷不等發言結束就繼續問，所以執政黨的態度是簽訂任何MOU或是協定都要透過公權力機關?卓回應，沒錯。



洪孟楷表示，那麼印度移工引進的MOU，“行政院勞動部”自始至終都是主動的角色，現在網路上說藍白是提出的，現在這樣的說法豈不荒謬。



卓榮泰回應，MOU送到大院來的時候，洪孟楷高聲打斷，能不能先不要開放，不要再帶風向是藍白主導?此時因質詢時間結束，麥克風被中斷收音。但卓榮泰似乎情緒有點起伏，拉高音量回嗆，現在沒有開放的時間表，開過的會議大家都知道，要共同承擔責任。



最後在大會主席、中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣的調和下，將雙方請回，並要求行政部門提出書面報告回答。