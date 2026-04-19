陳南天：賴不敢貿然動中正紀念堂　阻力大

“台灣獨立建國聯盟”主席陳南天接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月20日電（記者 張穎齊）針對民進黨政府促進轉型正義工程，“台灣獨立建國聯盟”主席陳南天接受中評社專訪分析，賴清德是絕對的台派立場，但在7、8成民意傾向維持現狀情況下，為爭取更廣泛支持，他不敢貿然推動具高度政治衝擊的轉型措施，只能採取一步步來的策略。



“獨派”團體5日赴中正紀念堂表達反抗蔣介石威權、加速促進轉型正義遊行。倘若中正紀念堂位於南部，本土派力量較強，推動相對容易，但位於台北，政治與社會阻力更大。



陳南天，81歲，本名陳重光，出生於湖北省老河口（父親基隆人），日本東京華僑學校（高中）、日本早稻田大學電氣通信系畢業、美國哥倫比亞大學工學碩士、哥倫比亞大學工學博士班研究。歷任基隆市代理市長、台灣機電工程服務社董事長、百萬人228牽手護台灣執行長、日本早稻田大學台灣稻門會幹事等。戒嚴時期曾被列為黑名單。



陳南天向中評社說，目前多數民意傾向維持現狀，7、8成人希望保持現狀，但某種程度也偏向“台灣獨立”主體，在這樣的氛圍下，執政黨必須顧及社會安定與避免激化對立，因此不敢貿然處理中正紀念堂議題。



他說，民間力量相對沒有包袱，對轉型正義有更高期待，但執政者必須考量政治現實，希望一步步來，延續李登輝時代“寧靜革命”的路線，在不引發重大社會衝擊下推動“改革”。

