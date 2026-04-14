綠拍板！黃世杰選桃園市長　莊競程戰竹市長

“法務部政務次長”黃世杰。（中評社 資料照) 中評社台北4月14日電／民進黨布局2026地方大選，民進黨選對會今天拍板徵召“法務部政務次長”黃世杰參選桃園市長、前“立委”莊競程參選新竹市長，預計於明天中執會通過後，即由兼任黨主席的賴清德主持提名記者會。



黃世杰將挑戰拼連任的中國國民黨籍桃園市長張善政，莊競程則是對戰現任新竹市長高虹安。



民進黨發言人吳崢表示，黃世杰是法律專業人才，過去在桃園擔任“立委”深耕許久，熟悉市政，是在地優秀人選；莊競程具交大教授背景，也有科技專業，適合新竹市科技重鎮。



黃世杰是美國哥倫比亞大學法學碩士、台灣大學法學碩士、台灣大學法律學系及社會學系雙學士，曾任“立法委員”、桃園市政府參議、財團法人農業工程研究中心董事。



黃世杰父親黃金德為現任桃園農田水利研究發展基金會董事長，傳出提名黃世杰選桃園市長後，背後的地方組織輔選系統也悄然啟動。地方認為，對比先前傳出的“立委”王義川、“總統府”副秘書長何志偉，黃相對是較好的市長人選，不僅擁有高學歷，也是南桃園地區客家子弟出身，對地方熟悉，也能精準掌握政策議題，在民進黨資源挹注及黨內支持下，有拚戰的實力。



莊競程是台灣大學醫學工程學研究所博士，交通大學生物醫學工程研究所助理教授，曾任第10屆“立法委員”及“行政院”中部聯合服務中心執行長。

