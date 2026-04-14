黃光芹轟民眾黨：連我都被打成青鳥側翼

黃光芹表示，民眾黨不能批評？她第一次聽說。（照片：黃光芹臉書） 中評社台北4月14日電／長期被視為親台灣民眾黨立場的媒體人黃光芹日前開直播，猛烈抨擊創黨主席柯文哲領導下根本不是標榜的“科學、理性、務實”政黨，而是人治嚴重的一人政黨，更直指現任主席黃國昌走的是“老國民黨時期獨裁政治模式”，引發網友熱議。黃光芹14日在臉書發文表示，“民眾黨不能批評？我第一次聽說！”



黃光芹10日在直播節目中提到，柯文哲領導下的民眾黨根本不是“科學、理性、務實”，而是人治嚴重的一人政黨。她舉先前柯文哲還在羈押期間，現任主席黃國昌對於“立委”兩年條款是否執行一事召開全代會，她說黃國昌根本就是“隔牆揣摩上意”，做成一個非常難看、非民主的全代會，“走的是老國民黨時期獨裁政治的模式嘛！”



黃光芹接著砲轟，民眾黨非常喜歡出征別人，儼然是“保皇黨”。而且白營只在乎流量，同溫層很厚，像近期柯文哲以降都只會宣稱最近有500人、700人新入黨的事來自我安慰。她不滿表示，連她都被打成“青鳥側翼”，根本是法西斯。



黃光芹14日在臉書表示，“民眾黨不能批評？我第一次聽說！”當天她是在自己的直播節目，因民眾黨南投縣議員簡千翔宣布退黨，而對民眾黨有所批判。



黃光芹說，她的新聞評論風格，無須多做解釋。再細究的話，她對過去執政的國民黨、現在的民進黨，批判力道較大，對弱勢政黨、尤其第三勢力政黨較為親善，但一旦批判，力度也不小。



黃光芹強調，台灣政治進入網路化時代之後，與之前的媒體生態，有很大的不同。對她這種前不著村、後不著店的媒體人來說，經常遭受網攻，近2年來以紅媒攻擊最烈，藍、綠相較為少，狂草的攻擊也是家常便飯。



黃光芹表示，對持特定立場而發動的網攻，她習以為常，套一句趙少康之前節目的開場白：“我抓得住你！你抓不住我！”大家就各自安生，沒什麼好捶胸頓足，否則講得像分手擂台，看起來真好笑！