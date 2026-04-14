賴清德隨扈盜竊“峮峮簽名球” 3人遭汰除

賴清德隨扈盜竊啦啦隊“峮峮簽名球”，遭記過列淘汰名單。中信啦啦隊員吳函峮。（峮峮IG） 中評社台北4月14日電／賴清德今年2月前往台北大巨蛋觀看“台日棒球國際交流賽”，未料卻爆出維安人員涉竊爭議。一名江姓隨扈被指潛入休息室，竊取啦啦隊成員包括峮峮等人簽名的6顆紀念球，引發外界關注。對此，台“國安”體系迅速啟動調查並祭出懲處。



除了原本抓到的江姓特勤已送交司法調查，經查後發現還有另外2名人員也是共犯且知情不報。目前這3個人通通都被記了兩次大過，並列入優先開除名單，全數移送法辦。



“立法院”“外交及國防委員會”13日邀請蔡明彥、“國防部副部長”徐斯儉，以及“內政部”、“海委會”等單位，針對近期大陸籍小型船隻非法侵入台海域之偵搜漏洞檢討、科技監偵設備建置進度與精進作為，接受質詢。



“國安局長”蔡明彥13日備詢時表示，涉案江姓人員為“國防部憲兵指揮部”支援“國安局”特勤中心的維安人員，負責“總統”出行前的現場勘查工作。事件曝光後，“國安局”已於第一時間解除其支援職務，並依法移送法辦。“憲指部”隨即召開人事評議會，對其記兩大過並列入優先汰除名單。



蔡明彥強調，公務人員在執行任務期間侵占民間財物，依法絕不容許。“國安局”進一步擴大清查後發現，另有兩名特勤人員疑似知情未報。經法律評估，認定兩人恐涉及共犯責任，已同樣各記兩大過，列為優先汰除對象，並一併移送法辦。



此案不僅重創維安體系形象，也凸顯紀律管理的重要性。“國安局”表示，未來將強化人員法紀教育與內控機制，避免類似事件再度發生，確保維安任務的專業與廉潔。



失竊的6顆棒球，據悉一顆是啦啦隊“峮峮”簽名，一顆疑似是某位球員所簽，其餘4顆則是空白球。