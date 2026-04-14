陸十項惠台　卓榮泰：小兩會談、拿掉前提

卓榮泰接受質詢。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月14日電（記者 莊亦軒）中國國民黨主席鄭麗文結束訪陸，陸方宣布十項惠台措施。“行政院長”卓榮泰14日在“立法院”答詢表示，他們如果要談，第一，那小兩會就來談；第二，項目的前提跟條件要拿掉。



卓榮泰14日前往“立法院”提出施政方針及施政報告並備詢。中國國民黨籍“立委”賴士葆提問，習鄭會後十項措施，外界都說是大禮包，你們說是糖衣毒藥。



卓榮泰回應，第三項到第十項都需要政府介入，他們如果要談，第一，那小兩會就來談；第二，項目的前提跟條件要拿掉。恢復就要是長期的。



卓榮泰指出，像是農漁產品都要在堅持九二共識之下，那是……，賴士葆說，那是中美台三方面的共識。卓榮泰插著回應了句，李登輝都說過沒有九二共識。



賴士葆高分貝回應卓，你不要插嘴、你先聽我講。我要講的是不要那麼故意，賴清德、蕭美琴都喊要堅持“中華民國”，捍衛“中華民國”就是要反“台獨”，你不必……。



卓榮泰仍繼續反問，賴士葆被卓持續打斷刺激到，大聲喊你們如果帶種那就甚麼都不要。ECFA就把它廢掉，我們每年因為ECFA賺了137億美金。蔡英文當時說ECFA是糖衣毒藥，謝長廷用閩南語說簽了ECFA會“查甫找無工，查某找無尪，囝仔要去黑龍江”（男生找不到工作，女生找不到丈夫，小孩要去黑龍江）。這些都是謊言嘛！



直到質詢時間走完，雙方情緒依然高漲，賴士葆麥克風停止收音後，仍持續發言。大會主席、中國國民黨籍“立院副院長”江啟臣則趕緊找空檔宣布質詢結束，請雙方回座。