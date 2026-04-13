樂見陸客來台自由行　陳志賢：南投準備好了

南投縣政府觀光處長陳志賢。（中評社 方敬為攝） 中評社南投4月15日電（記者 方敬為）大陸4月12日宣布10項惠台交流措施，其中包括“開放福建、上海民眾赴台個人遊試點”，消息一出，台灣觀光旅遊業界振奮，觀光類股應聲上揚。南投縣政府觀光處長陳志賢接受中評社訪問表示，基於活絡地方經濟與帶動產業發展的立場，縣府對此項開放政策絕對是樂見其成，並強調南投縣在各項接待量能與觀光基礎建設上，已經全面就緒。



中國國民黨主席鄭麗文4月7日訪問大陸展開為期6天的國共交流，12日落幕，大陸方面隨即宣布10項惠台措施，內容涵蓋農漁牧、觀光旅遊、影視、中小微型企業發展等面向。



陳志賢表示，南投縣長期以“觀光首都”作為發展定位，觀光旅遊產業向來是南投主要經濟來源，過去南投的境外遊客中有高達四分之一是來自中國大陸及港澳地區，顯示出南投在兩岸觀光版圖中具有相當的吸引力。



他說，縣府長期以來持續深化與入境旅行社、觀光圈聯盟、旅宿及交通等民間業者密切聯繫與合作，並致力於提升國際化服務水準與強化基礎設施，因此只要對岸一放行，南投隨時能展現高規格的接待量能。



此外，陳志賢指出，縣府除了持續強化觀光旅遊軟硬體設施，也完善的交通接駁並創新深度旅遊體驗，尤其過去陸客到訪南投大部分是團體旅遊模式，未來則是以自由行為主，針對福建與上海民眾的個人遊試點，將高度仰賴大眾運輸系統，南投縣已與中部縣市建立起緊密的區域合作機制，例如自台中機場入境的旅客能直接轉乘客運到南投。



他提到，南投縣目前建置了全台路網密度最高的“台灣好行”觀光巴士，總計高達18條路線，密集且精準地串聯起陸客最青睞的日月潭、清境農場、溪頭等熱門風景區。此外，縣府近年積極推陳出新，結合地方民間產業發展出多元的特色旅宿、露營文化與精緻伴手禮，為自由行旅客提供了有別於以往的深度遊程選擇。



陳志賢強調，南投縣不僅具備渾然天成的自然觀光資源，更擁有隨時因應市場變化的彈性與準備，面對中國大陸旅客，兩岸同文同種、語言相通的先天優勢，大幅降低了自由行的門檻，樂見兩岸觀光交流出現新的契機，縣府觀光處已準備好了！