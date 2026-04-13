許文忠：石油美元動搖　峰會主導權在中方

南投暨南國際大學國際企業學系副教授許文忠。（中評社 方敬為攝） 中評社南投4月15日電（記者 方敬為）中美峰會預計5月份登場，南投暨南國際大學國際企業學系副教授許文忠接受中評社訪問表示，根據美國無法妥善完結伊朗戰事的情況判斷，美國對華談判籌碼正在減少中，雖然美國總統特朗普為了年底期中選舉與大國顏面，必維持高傲與強硬姿態，但隨著中東衝突導致全球經濟受損，石油美元霸權出現動搖，美國內外交迫，峰會的主導權落入中方手中。



許文忠，擁有英國里茲大學（University of Leeds）國際企業所博士、中國社科院工業經濟所博士學位，研究領域包括國際企業、海外直接投資、中小型企業成長、經濟金融等。



針對特朗普先前宣布將在5月中旬訪問中國，並舉行中美峰會，許文忠認為，美國本來希望掌控中東區域後，對中國產生威懾效果，然而事與願違，美國無法順利收拾伊朗戰場，反而陷入泥淖，並出現“石油美元”體系衰退的挑戰，這也是美國最擔心的地方。



許文忠指出，特朗普本來是要藉由掌握中東區域政、經形勢，尤其是能源區塊，以作為後續中美峰會談判的籌碼，可是卻碰上戰事失控的處境，導致美國內部出現嚴重的輸入性通膨，而其賴以自豪的軍工複合體更暴露出驚人的無效率與產業鏈斷裂危機，面對衝突擴大，美軍甚至面臨飛彈備料不足、生產降速的困境，且高科技與軍工所需的關鍵稀土資源仍被中國牢牢掌握。



許文忠提到，在近期的美伊衝突中，過去美軍航母開赴前線便能全面壓制的威懾力已不復見，海外軍事基地反而成為易受打擊的軟肋，讓美國“紙老虎”的形象一覽無遺，全球也意識到美國已無力單獨穩定中東局勢。更具毀滅性的是，美國長期用以控制全球的石油美元正遭遇史無前例的挑戰。



他說，根據國際貨幣基金組織（IMF）等相關數據趨勢顯示，美元在全球外匯儲備的份額已跌破58%的歷史低位，隨著受制裁國家習慣於透過中俄等替代管道進行貿易，以及中東產油國逐漸接受非美元貨幣（如人民幣）進行能源結算，美國若失去對霍爾木茲海峽等能源咽喉的絕對話語權，其藉由經濟制裁與美元霸權收割全球的慣用手段將徹底失靈。

