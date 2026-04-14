館長神預言　李貞秀現身綠媒猛批黃國昌

李貞秀。（截自“前進新台灣”YouTube直播畫面) 中評社台北4月14日電／近期爭議事件頻傳的台灣民眾黨陸配“立委”李貞秀，昨天遭民眾黨中評會決議開除黨籍，引發外界高度關注，而李隨即與民眾黨槓上，更參加三立節目錄影。對此，網紅“館長”陳之漢昨晚曾神預言，為了生活，李貞秀不是沒有變成“掛著民眾黨前某某的名嘴”、或是自己開直播爆料的可能。



李貞秀被開除黨籍的關鍵證據，是一份4月7日由陳清龍繳交的會議記錄，直指李向黨要錢，據悉金額為剩下任期的“立委”薪水與房租，估算至少340萬元以上，且李更一度反嗆黨主席黃國昌等人“這點錢都拿不出來”、“我看不起”；而黃國昌今天也證實此事，並爆料李不只一次要錢。對此，李貞秀中午透過臉書反擊，稱黃國昌一派胡言。



李貞秀今天現身三立政論節目《前進新台灣》，引起網友討論，民眾黨“立院”黨團主任陳智菡也在臉書轉傳相關節目直播截圖，諷刺，當“一級爆破士”李貞秀爆破民眾黨之後，綠媒都心花怒放地承認李是“立委”了，“很感人”。



“青鳥女神，就此誕生”，館長昨天晚間在直播時，曾“預測”李貞秀的未來，表示民進黨現在一定非常很愛李，因為李是民眾黨最大的破口。館長表示，為了生活，李貞秀不是沒有變成“掛著民眾黨前職務的名嘴”、或是自己開直播爆料的可能，因為李現在沒路了，但他也希望李千萬別這麼做。