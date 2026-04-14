調查小組砲轟馬辦：魚目混珠混淆視聽

馬英九基金會一隅。（中評社 資料照） 中評社台北4月14日電／針對馬英九基金會近日召開臨時董事會並對外發布聲明，基金會董事三人調查小組成員薛香川、尹啟銘與李德維14日發表六點聲明，質疑相關程序不符規定，並指控有干擾調查之嫌。



馬英九基金會日前宣布前執行長蕭旭岑、王光慈離職，馬英九表示，兩人離職是因“財政紀律問題”。馬英九基金會13日召開臨時董事會後發表新聞稿指出，律師報告認為違反財政紀律的重大事證非常明確。



三人小組今日的聲明並揭露，其實13日的臨時董事會，七人董事中僅有一人（即董事長馬英九）到場，依法董事會開會不成。



調查小組發布六點聲明如下：



一、馬英九基金會於昨天（2026年4月13日）發表聲明稿指出：“本會今召開第三屆第四次（臨時）董事會”，並發表六點聲明，經查昨天七人董事中僅有一人（即董事長）到場，依法董事會開會不成，但基金會卻假借“董事會”之名，於會後發表聲明，實屬不當。



二、2026年3月27日董事會決議，當天之後任何人未經三人小組同意不得對外發表任何有關基金會本案訊息，但基金會辦公室無視此決議，至今已有數次違規發表有關新聞。



三、4月13日是調查小組原定要開調查會議的時間，不是三人小組全員到齊參加董事會，用此魚目混珠的講法，極為不妥；且將臨時董事會時間選在調查小組安排要進行調查時間，有故意阻擋調查進行之嫌。



四、三人小組要求提供的相關資料在昨天開會之前尚未完整提供，僅以會議記錄作為搪塞。



五、蕭王兩人所涉事件情節如何，不能僅聽基金會辦公室片面之詞，成立三人小組調查就是希望有一個公正的處置，遺憾的是，辦公室又是片面發布訊息，混淆視聽！



六、三人小組至今已開會4次，在4月初的4天長假就開會2次。



本次聲明由調查小組成員薛香川、尹啟銘與李德維共同署名發布。