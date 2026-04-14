馮國豪：賴清德出訪無過境　看到美國態度

台灣民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會研究員馮國豪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東4月15日電（記者 蔣繼平）習鄭會之後是否帶來新的台海情勢觀察窗口？台灣民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會研究員馮國豪向中評社表示，習鄭會是全球和平架構很重要的一環，原本外界預測台灣2027最危險，這次之後，中國大陸最起碼會看到2028大選，但若國民黨沒執政又失去“國會”多數，那將是台灣最危險的時候。



馮國豪表示，賴清德22日訪問非洲“友邦”史瓦帝尼，選擇直飛不過境美國，連安排技術性過境也沒有，這也可以看到美國的態度。美國現在碰到兩場戰爭，俄烏戰爭已投入太多，美以伊戰爭把可以防禦的武器幾乎都耗掉。特朗普現在最想解決伊朗問題，才能有底氣的進行習特會。



馮國豪，政治大學中山人文社會科學研究所博士，先後任教於世新大學、台北教育大學、崑山科技大學。目前擔任樹德科技大學社會工作系兼任副教授。



習鄭會後大陸宣布十項惠台措施，馮國豪表示，可分為三類，第一類是農產銷路、青年交流、影視產業這些，想過去就可過去。第二類是需要台灣官方同意，譬如開放陸客來台，不發入台證還是無法。第三類是要一起共同合作，像金廈大橋。



他指出，第一類最容易，台灣官方難擋。第二類，台灣官方可以睜隻眼、閉隻眼，申請的話就給過，就看民進黨政府。第三類最困難，一定要兩邊彼此都有政治共識、政治互信，像九二共識的共識幾乎沒有，那就以後再說。



馮國豪表示，這次“習鄭會”，習近平的說法是兩岸都是中國人，一起來解決問題。當然也有意思告訴美國不要來管這件事。但是美國管不管，並不是誰說了算，而是中、美兩強之間，看最後誰的實力能夠決定這件事。



馮國豪表示，他自己一直認為小兩岸是假議題，最後需要大兩岸解決，大兩岸就是太平洋兩岸，大兩岸解決了，小兩岸就解決了。若美國把中國打趴，台灣要怎麼搞都可以。若中國把美國打趴，台灣不回歸怎麼辦？那就武統。若還是維持現在僵局，那就先睜隻眼閉隻眼，除非台灣逼大陸武統。

