馮國豪：特朗普壓力山大　出下策極限施壓

台灣民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會研究員馮國豪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東4月15日電（記者 蔣繼平）美伊談判破局後，特朗普宣布封鎖霍木茲海峽並由美國海軍執行封鎖。台灣民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會研究員馮國豪向中評社表示，特朗普面臨年底期中選舉、5月的“習特會”龐大壓力，不願氣勢輸人與減少籌碼，只能出此下策，雖對伊朗極限施壓，但再次波及全球供應鏈並削弱與盟友之間的信任，將是雙面刃。



馮國豪，政治大學中山人文社會科學研究所博士，先後任教於世新大學、台北教育大學、崑山科技大學。目前擔任樹德科技大學社會工作系兼任副教授。



馮國豪表示，從戰略角度來看，特朗普封鎖霍爾木茲海峽，本質上是一種“極限施壓”的手段。霍爾木茲海峽承載全球約五分之一的石油運輸量，一旦中斷，將對全球能源市場造成劇烈衝擊，這種策略同時也是一把雙面刃。



馮國豪表示，以美國攻伊朗的目標來說，第一，想推翻伊朗政權、扶植親美勢力，但這已失敗無法達到。第二，是要伊朗交出濃縮鈾、暫停核子活動，但談判又破局。第三，就是打通霍爾木茲海峽，但反向封鎖，又與目標背道而馳。



馮國豪表示，軍事與外交成本同樣不容忽視。封鎖霍爾木茲海峽需要長期部署海軍力量，並可能引發與伊朗及其代理勢力的多點衝突。這不僅消耗資源，也可能將美國拖入另一場中東戰爭。這與特朗普選前政治承諾矛盾，也會引發反對聲浪。



馮國豪表示，國際社會的反應也是關鍵因素，包括歐盟與中國在內的主要經濟體，都高度依賴該海峽的能源運輸。一旦封鎖，不僅是對伊朗的壓力，也會波及全球供應鏈，甚至削弱美國與盟友之間的信任，美將面臨更嚴重的信任赤字危機。