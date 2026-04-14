關注：民進黨樂見藍白兩場鬥爭燒不停

李貞秀14日下午連上三立電視兩個政論電視，節目稱民眾黨立委。（取自前進新台灣節目） 中評社台北4月15日電（記者 黃筱筠）在中國國民黨主席鄭麗文訪問大陸後，民進黨對於兩岸話語權喪失，有點無力。但看到台灣民眾黨不分區“立委”李貞秀下台事件演變成內鬥，加上國民黨陣營馬英九基金會事件越演越烈，綠營私下樂見，李貞秀密集上綠媒節目，綠媒還稱呼李是民眾黨“立委”，這應該是始料未及的演變。而綠營樂見藍白內鬥，趁機轉移大陸惠台政策的回應。



綠營對於台灣民眾黨創黨主席柯文哲與現任主席黃國昌對民進黨的批評，經常感到很憤怒，但也確實常常無法有強力的反擊力道。沒想到民進黨之前極力批鬥的李貞秀最後反而是因亂爆料遭到民眾黨開除而失去“立委”資格。



13日被民眾黨開除黨籍喪失“立委”資格的李貞秀，隔天卻開始上綠營政論節目，14日下午幾乎包場《三立電視》政論節目。



她痛批黃國昌想要把民眾黨“整碗端走”，這些綠媒、名嘴樂見李貞秀攻擊黃國昌，在節目上就像看笑話一樣。沒想到當初綠營發動綠媒、側翼等極力攻擊李貞秀“立委”資格，甚至“賴政府”官員都不願意上台回答李質詢。不過幾天的光景，李貞秀變成綠營手中的寶，尤其能夠挑撥柯文哲與黃國昌關係，讓綠媒與綠營政治人物非常開心。



另一方面，馬英九基金會的議題至今還在發展，之前馬英九基金會要處理前執行長蕭旭岑與王光慈人事問題時，綠營同樣非常激昂、討論度非常高，還加油添醋幫忙編故事，就是希望操作這個議題，讓國民黨出現內鬥，有利民進黨執政。且綠營還幫忙炒作是親中路線與親美路線的鬥爭，要藉由馬英九基金會的人事議題的鬥爭現任國民黨主席鄭麗文。



現在馬英九基金會議題短期內還不下戲，內鬥升溫變成前“立委”李德維3人調查小組槓上馬英九基金會。民進黨也在等著看這場戲繼續發展下去。