胡志強談馬英九：要體諒每個人都會老

胡志強發臉書談馬英九。（取自胡志強臉書） 中評社台北4月14日電（記者 張嘉文）馬英九基金會人事案風波，傳出源於馬英九頭腦“退化”。和馬英九從大學時期一路同奮戰到政壇巔峰的前台中市長胡志強今晚在臉抒發文表示，每個人都會老，我們與其執著於歲月的變化，不如瞭解他、幫助他、支持他、甚至同情他。記得他的好，也體諒歲月的痕跡！



馬英九的好友，前中華文化總會秘書長楊渡今日在臉書發文，披露馬英九退化過程，沉重呼籲馬家人與董事會應主動“熄燈”，別讓一生潔身自愛的君子在昏聵中被告終。



但馬英九基金會隨後針對此文發出聲明表示，表示馬英九親自致電楊渡，指出他只是老了會健忘，他的身體健康能構成馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈可以違法亂紀的理由嗎？



而之前馬英九稱兩人有莫逆交情50年的胡志強，今晚對於馬英九這陣子的風波也發文感嘆說，大家心中印象最深刻的英九兄，是什麼樣子呢？



他強調，馬英九從政期間，做的好事很多，我們都還記得住，馬真正是一位清廉自持，全力為民的好人。



胡志強認為，如今時光流轉，每個人都會老，我們與其執著於歲月的變化，不如瞭解他、幫助他、支持他、甚至同情他。夕陽西下，伴他餘輝，身為老友，也記得他日正當中之時。



記得他的好，也體諒歲月的痕跡！