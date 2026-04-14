李勝峯：習鄭會三大現象　台灣社會樂觀其成

新黨副主席李勝峯接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月15日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文訪陸並與中共中央總書記習近平會面後，相關效應持續在台灣政壇與社會輿論發酵。前“立委”、新黨副主席李勝峰向中評社表示，習鄭會後至少呈現三大現象，一是打破長期對兩岸接觸的恐懼氛圍；二是讓國際社會看見台灣多元聲音；三是民進黨攻擊乏力，反映其論述優勢鬆動，以及習鄭會符合社會期待的訊號。



李勝峯強調，相較於大陸釋出的惠台利多，台灣民眾對美國掏空台灣的實際感受已逐漸超越民進黨塑造想讓台灣人對陸方的恐懼。



鄭麗文4月7日訪問大陸展開為期6天的國共交流，12日落幕，大陸方面隨即宣布10項惠台措施，內容涵蓋農漁牧、觀光旅遊、影視、中小微型企業發展等面向。民進黨政府透過陸委會發表4項立場，批評大陸惠台措施為“糖衣毒藥，凸顯養套殺的本質”，表達排斥立場。



李勝峯接受中評社訪問時指出，兩岸因為太久沒有接觸，導致所有試圖跨出這一步的人都會遭到恐嚇。在鄭麗文出發前，不僅民進黨在恐嚇，國民黨內部也有一股奇怪的力量在唱衰，擔心影響選舉。然而，從出發前的滿腹問號，到回來後的滿是肯定，這說明了接觸的重要性。



因為大家發現，大陸不是牛鬼蛇神，接觸沒有那麼可怕，接觸才有機會，李勝峯說，這是習鄭會展現的第一個重要現象，讓台灣民眾發現，兩岸繼續對峙什麼問題都解決不了，唯有面對與溝通，才能真正瞭解現狀，尋求解決問題。



第二，李勝峯認為，這次會面給予國際社會，特別是美國，一個深刻的體認。他分析，由於民進黨是執政黨，加上在美的游說團體力量遠大於藍軍，導致美國政壇與智庫接收到的信號，清一色是台灣主流民意支持“對抗”與“反共”。