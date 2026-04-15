關注：李貞秀給民眾黨上的寶貴一堂課

李貞秀上任僅70天就難堪下台。（照片：李貞秀臉書） 中評社新竹4月15日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨籍前不分區“立法委員”李貞秀13日遭開除黨籍，在任僅70天便卸下“立委”身份，但雙方卻因李是否曾以金錢當作辭任“立委”交換條件而爭得面紅耳赤，不但不能好聚好散，甚至還上演分手擂台，李難堪下台的背後，也為民眾黨上了寶貴的一堂課。



民眾黨中評會13日召開會議，7票無異議決議通過開除李貞秀黨籍並即刻生效，會後並發表措辭強硬的聲明稿，指控李貞秀意圖將辭任公職作為對價，重創民眾黨形象。



民眾黨中評會副主委、台北市議員陳宥丞受訪時更向李貞秀喊話，希望李能繼續跟民眾黨站在一起，不要轉身跟撒旦與魔鬼共舞，盼李能體諒民眾黨中評會所做出的沉痛決定。



沒想到陳宥丞的聲聲呼喚言猶在耳，李貞秀14日就因不滿民眾黨主席黃國昌受訪時再次指證歷歷強調她曾開口要錢一事，憤而在臉書開撕黃，隨後甚至不惜上綠媒政論節目大吐苦水，也讓民眾黨和李貞秀的分手擂台越演越烈。



李貞秀原是民眾黨手中想凸顯能為陸配發聲的好牌，但為何短短70天，就讓全黨挺一人的局面，變成一人毀全黨的窘境？主因恐怕是民眾黨中央一連串系統性的失誤，才會導致現在民眾黨最擔心也最不想看到的慘況發生。



第一是民眾黨中央錯估了素人從政的高風險，才會讓李貞秀從誤入叢林的小白兔，變成現在口無遮攔的刺蝟，更何況李在2年多前確定被列入民眾黨不分區“立委”安全名單後，還曾到黃國昌辦公室當助理貼身實習，難道黃當時沒有察覺異狀？還是那時還不是黨主席的黃其實並無法決定李的去留？



第二是身為鋼鐵小草的李貞秀在一連串失言風波後，多次和民眾黨創黨主席柯文哲懇談，李雖答應請辭“立委”，但卻堅持要做到“立法院”本會期結束（8月）後才走人，柯後來受訪時也公開呼籲大家多給李一點時間。但從黃國昌14日回應媒體的說法卻是，柯只告訴他李願意請辭，民眾黨中央便展開和李的協商善後工作，這中間的資訊落差也成為李現在大爆走的主因之一。



第三是民眾黨中央和李貞秀談判協商的手腕不夠細膩，不管李是否真有開口要錢，都不應該當成開除黨籍的理由之一，李不適任是因為在“立法院”表現不如預期，加上一連串失言風波導致黨內炸鍋才是主因，民眾黨中央卻不留餘地的把雙方最後談判協商過程的細節全都拿出來講，才會讓一下從天堂掉入地獄的李完全無法接受。



李貞秀從民眾黨手中原本的一手好牌，到現在卻變成民眾黨“立院”黨團主任陳智菡口中的“一級爆破士”，讓綠營宛如撿到槍般看笑話，已成為政壇分手擂台最難堪的負面教材之一。