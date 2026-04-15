李貞秀轟白又轟綠　綠名嘴尷尬反應曝

“邏輯思考x有一說一”臉書粉專14日PO出李貞秀批民進黨毀憲亂政的畫面。（照片：“邏輯思考x有一說一”臉書粉專） 中評社台北4月15日電／台灣民眾黨13日開除陸配、不分區“立委”李貞秀黨籍，李貞秀14日參加《三立電視》政論節目錄影，“瞬間轉綠”引發討論。政治臉書粉絲專頁PO出李貞秀上節目片段，只見李不只噴白營，也批民進黨“毀憲”亂政，讓親綠名嘴連忙轉移話題化解尷尬。



“邏輯思考x有一說一”臉書粉專14日PO出政論節目《94要客訴》的片段，只見李貞秀直呼，“今天是民進黨在‘毀憲’亂政，陸配沒辦法做（行使‘立委’職權）的時候，你為什麼要去配合民進黨、把我這塊‘石頭’搬走？”



主持人許貴雅“嗯”了一聲，綠媒政論現場陷入一陣尷尬，退將於北辰打破沉默“這已經跟政黨無關了耶！他是全黨在動妳耶？”李貞秀直呼有點熱，把外套脫了。旁邊來賓說，理由要分開講，“我們理由就是雙重國籍，妳具有中華人民共和國的國籍”。



“邏輯思考x有一說一”臉書粉專說，“三立現在知道請李貞秀上節目的厲害了厚？殺敵500，自損1000喲！”



綠營名嘴黃益中則提及李貞秀在政論節目《前進新台灣》的發言，“我說我只做到第一個會期，不要台灣民眾黨一分錢，也不可能要柯文哲一分錢”、“這件事照黨規來，如果連樣子都不能忍受，誰想要我走，誰買單”。他表示，“李貞秀爆破秀來了。”



“上官亂”臉書粉專14日發文質疑，李貞秀出局了，可是陸配參政的“長尾效應”並沒有落幕。在三立的政論節目，李貞秀突然就不是“李女士”了，也不是“共諜”了，突然就成了“立委”了，瞬間“成功放棄中國國籍”了，“立委”資格突然之間沒有爭議了，主持人也突然“委員、委員”地叫了？“李貞秀正在平等地告訴每一個政黨：陸配不是可以任由擺布的。”



“上官亂”臉書粉專說，民進黨想霸凌陸配，沒那麼容易，最多僵持。民眾黨想用完即棄，也沒那麼容易，有來有回。政黨政治的真面目被攤開來拷問檢視，這齣戲好看，讓子彈飛一會兒。“李貞秀在三立的節目上也在狂罵民進黨，主持人想打斷但失敗，笑死！”