習鄭會後　蕭旭岑：美方施壓民進黨調整

國民黨副主席蕭旭岑。（中評社 資料照） 中評社台北4月15日電／中國國民黨主席鄭麗文日前率團訪問大陸，10日在習鄭會後定下和平基調，陸方12日宣布10項惠台措施。國民黨副主席蕭旭岑認為，這對習特會有正面影響，日本自然不用擔心有事。美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）強調和平對話跟防衛一樣重要，是施壓民進黨做出調整。



蕭旭岑14日在《誰來早餐》節目表示，國民黨跟日本方面溝通順暢，鄭麗文主席提過“台海無事、日本無事”。反過來講，鄭主席這次訪問大陸，就是確保台海能無事，那日本自然就不用擔心所謂的“日本有事”。這是中國國民黨對日本表達的，所肩負的、可以做到的，就是維持台海和平。藍營跟日本在台協會這些領導，溝通都非常順暢。



蕭旭岑認為，從日相高市早苗訪問美國的種種表態，可以發現，她之前的“那條線”，其實是有點往後退的。大家都知道國際情勢，日本還是要看美國的態度。



蕭旭岑指出，AIT處長谷立言最近發表談話，對鄭麗文訪問大陸持正面態度。谷立言說，和平對話跟防衛，都一樣重要。谷立言這句話，應該是有對民進黨施壓的味道。因為對話是雙向的，不可能只要求大陸跟民進黨對話，民進黨也要跟大陸對話。民進黨如果能遵守中華民國憲法，廢掉台獨黨綱，那大陸跟民進黨的對話，就不存在障礙跟問題。



蕭旭岑強調，“所以我認為，谷立言代表美國講這句話，也有敦促民進黨必須調整他們立場”。在這種情勢之下，美國未來的角色是很值得觀察的。5月美國特朗普總統要去訪問大陸，是否如傳言所說，會對對台軍售做出一些調整？甚至大家謠傳，第四公報會不會出現？鄭麗文訪陸，從更高格局去定錨台海和平，這對習特會會有一些正面影響。