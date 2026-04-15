鄭麗文：習用愚公移山精衛填海形容兩岸

國民黨主席鄭麗文（右）接受王淺秋（左）專訪。（照片：《千秋萬事》YouTube） 中評社台北4月15日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文12日結束大陸訪問行程回台，今日接受廣播節目《千秋萬事》專訪，她談到許多與中共中央總書記習近平會面以及午宴的細節。鄭麗文說，她認為習近平是非常放鬆，類似在話家常的感覺，並大量脫稿感性發言。



鄭麗文強調，習近平甚至以“愚公移山”、“精衛填海”來形容處理兩岸問題的決心與耐心。從這些談話中可以感受到他對台灣有滿滿的情感，且多次強調“一家人，什麼事情都好商量”。鄭認為，既然是一家人，空間就出現了，不會像現在一樣搞得好像沒有路可走、兵兇戰危非得一戰不可。



鄭麗文4月7日訪問大陸展開為期6天的國共交流，12日落幕，大陸方面隨即宣布10項惠台措施，內容涵蓋農漁牧、觀光旅遊、影視、中小微型企業發展等面向，相關效應仍在發酵中。



鄭麗文今天早上接受廣播節目《千秋萬事》主持人王淺秋的專訪，談及與習近平見面的第一印象。她表示，雖然是第一次見面，但習近平展現出的親切與自然讓她感到意外。



鄭麗文引述隨行秘書的觀察指出，習近平對台灣充滿情感。在正式會晤中，習近平除了前三分鐘的公開致詞外，後續回應鄭麗文的發言時，鄭認為，有超過一半內容是脫稿的，連多次與習見面的副主席蕭旭岑都觀察到，從未見過習近平如此放鬆、話這麼多，就像是在話家常。



鄭麗文認為，習近平在會中展現了極大的誠摯與謙虛，她提到和習對談中的感性內容，包括習近平說，他充分理解兩岸因為長期隔離，發展出完全不同的社會制度與生活方式，對此他表達了充分的尊重與理解。然而，習近平也講了一句讓鄭麗文感觸至深的話“可是你們台灣是不是對大陸現在所有的成就，也應該肯定、應該尊重呢？”



鄭麗文認為，這顯示大陸是用健康的眼光看待台灣，也期盼台灣能以同樣的態度看待大陸的發展。



鄭麗文提到，習近平在談到兩岸時，坦言“冰凍三尺，非一日之寒”，並強調要用最大的恆心與耐心，特別使用了“愚公移山”與“精衛填海”這兩個典故，強調只要兩岸同屬一個祖先、同一個民族，就沒有什麼問題是不能商量的。



鄭麗文說，習近平在談話中刻意不使用“台獨”等字眼，而是改用“分裂”一詞，並反覆強調民族情感與“血濃於水”，都是在強調兩岸的情感。



鄭麗文強調，習近平提到的“一家人，好商量”，為兩岸開拓了巨大的空間，是可以不用像目前執政黨搞到兵凶戰危一般。而大陸的發展不應被台灣視為威脅，而應是台灣的底氣，當雙方能面對共同的歷史處境，換來的就會是同理心與善意，而非對立與仇恨。且這不僅是習近平個人的態度，更是大陸普遍的民意趨勢。