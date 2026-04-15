李鴻源透露與習會談、餐敘　很溫馨、很家常

習鄭會，國共五對五長桌會談。（中評社 資料照） 國民黨智庫副董事長李鴻源。（中評社 資料照 中評社台北4月15日電／中國國民黨主席鄭麗文與中共中央總書記習近平日前進行會面後，中共中央台辦宣布對台十項利多，涵蓋恢復上海與福建居民赴台個人旅遊等內容，持續引發關注。這次“習鄭會”上，出席的國民黨智庫副董事長李鴻源分享，“這次的習鄭會其實是非常家常，一家人坐在那聊天的感覺”。習近平聽到李提出舉辦兩岸學生共治河川計劃，眼睛為之一亮。



李鴻源13日在中天網路節目《專家來了》中表示，本來預計習鄭會應該是蠻嚴肅的場面，但一開始習近平就定調成“一家人”見面。從頭到尾沒有談到統一問題，就如同會後新聞稿所寫。習說，兩岸同屬中華民族，一家人難免會磕磕碰碰，但兩岸之間沒有不能談的。兩岸問題只要慢慢談，總會談出一個結果出來。



李鴻源強調，習近平仍有個底線，也就是“台獨”。只要台灣不搞“台獨”、沒有外國勢力介入，兩岸之間其他的問題都可以慢慢談。



李鴻源分享，這次的團隊中不但有​九二共識的起草人蘇起、還有知美派的台前駐美代表袁健生。這樣的安排是向外界證明，習鄭會上必談九二共識，蘇起就是代表九二共識的延續。而袁健生的存在更是向美方傳遞訊號，習鄭會上所談的必然不會與美國利益有所衝突。“這次的習鄭會其實是非常家常、就像一家人在聊天的感覺”。



李鴻源也回憶在午宴上，他正好就坐在習近平的正對面，因此他有機會運用過去的兩岸防災交流、水利工程背景，在飯桌上與習近平聊到兩岸水利工程交流。他稱向習近平建言，兩岸水利論壇雖然連續舉行30年，但過去都是盍各言爾志。因此未來他有意舉辦兩岸學生共治河川，也能促進兩岸年輕學子交流，“習近平當下聽到這個計劃，眼睛為之一亮”。



李鴻源透露，在餐桌上，習近平分享他過去在福建省任職期間在福建、浙江時期認識的眾多台灣人、台商等，還與國民黨主席鄭麗文談及她的祖籍雲南彝族。李鴻源表示，其實在這場閉門午宴上，大家想像中的尖銳問題、統一議題等等，都沒有聊到，就是一場“很溫馨”、“很家常”的餐會。