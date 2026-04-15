馬英九健康成話題　陳鳳馨批藏鏡人罪無可逭

陳鳳馨（右）。（截自“少康戰情室”YouTube直播畫面) 中評社台北4月15日電／馬英九基金會風波不止，作家楊渡14日披露馬英九逐漸退化的過程，奉勸馬英九家人、基金會董事為了愛護故人，“請熄燈吧！”引來馬親自發聲“我年紀大了會健忘，但還沒嚴重到不分清廉貪瀆。”對此，媒體人陳鳳馨直言，馬英九的健康已經成為大家茶餘飯後的談話笑柄，“在背後操弄一切的人罪無可逭！”



馬英九基金會14日發新聞稿，指馬英九看到文章後打電話給楊渡，希望對方瞭解他真實的健康情形。新聞稿並指，馬知道楊渡與國民黨副主席、基金會前執行長蕭旭岑熟識，但無法接受蕭旭岑暗示他失智，“我的健康情況和蕭旭岑、王光慈（另名前執行長）是否涉及背信及侵占，完全是兩件事情。”



此外，針對蕭旭岑、王光慈被控違反財政紀律，馬英九基金會13日原要開臨時董事會，但7位董事中僅馬英九到場，最後流會。三人調查小組成員的董事薛香川、尹啟銘、李德維14日發布聯合聲明表示，依法董事會開不成，基金會卻假借“董事會”之名於會後發表聲明，實屬不當。並指出3月27日董事會決議，未經三人小組同意，不得對外發表任何有關基金會本案訊息，但基金會辦公室已有數次違規發表有關新聞。



陳鳳馨在《少康戰情室》節目表示，楊渡寫的這篇文章，描述了很多關於馬英九退化的場景，自己之前也聽聞很多傳言，“我在這邊就說一句，如果有曾經照顧過認知退化家人的朋友們，感受一定很深刻，這些認知退化的家人最不適合出來說‘自己很健康、只是記憶力退化’，這是很多很多事情的徵兆。”



陳鳳馨說，不知道是馬英九自己堅持要打電話給楊渡、或一些朋友，還是旁邊有人幫他打電話。她痛批，“今天馬英九的健康已經成為全台人茶餘飯後的談話笑柄，在背後操弄一切的人，罪無可逭！”



她也提到，馬英九基金會是公益法人，並不是用馬英九自己的錢捐出來成立的一個辦公室，而是對外捐款所成立的基金會，“有點像‘孫運璿基金會’其實不是孫運璿的，‘李國鼎基金會’也不是李國鼎的，同樣，馬英九基金會其實不等於馬英九的。”