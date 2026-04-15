被問2028想法？鄭麗文：做好當下工作

國民黨主席鄭麗文（右）接受王淺秋（左）專訪。（照片：《千秋萬事》YouTube） 中評社台北4月15日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文結束訪陸行程，由於整體表現和帶來的效應受到普遍肯定，引發外界對其未來動向的關注。鄭今天上廣播節目接受專訪，被問到對2028大選想法時表示，她是一個活在當下的人，從不規劃遙遠的人生，對她而言，2028年還太遙遠，目前最重要的是把當下的工作做好，並強調國民黨一定要在2028年重新執政，讓兩岸關係恢復正常。



鄭麗文今日接受《千秋萬事》節目主持人王淺秋專訪，話題焦點除了訪陸成果，也談到外界開始在討論她有關2028大選的看法，面對主持人詢問是否有支持者幫忙想2028的大位，鄭麗文直言，她早在十多年前就有深刻的“計劃趕不上變化”感受，因此早已不再規劃人生。



她解釋對國民黨“KMT”的定義，認為“K”是Kind（善良），“M”則是Mindfulness（正念），這是一個佛家語彙，意即“活在當下”。



鄭麗文表示，她從不庸人自擾去思考過於遙遠的事，也不會讓這類傳聞影響當下的判斷與心情。她透露，剛回台時接到相關詢問，但她連訪美的行程都還沒想好，遑論2028年。她形容自己抱持道家“順勢而為”的態度，沒有得失心，也不會瞻前顧後，一旦想清楚當下該做什麼，就會全力以赴。



但鄭麗文強調，國民黨2028一定要重返執政，此次大陸行深刻感受到台灣百工百業對兩岸關係緩和的迫切需求。她分享在上海和市委書記陳吉寧餐敘的觀察，對方對台商產業瓶頸、精密機械面臨的挑戰瞭若指掌，甚至在餐桌上與她討論解決之道，這讓她感觸良多，對比之下，台灣執政的民進黨政府似乎對這些“隱形冠軍”的困境無動於衷。



鄭麗文提到，她在大陸會見台商時就鼓勵大家“再等一下”，因為兩年時間（指2028）很快就到了，只要2028年國民黨重新執政，兩岸該交流、該合作的機會都會恢復正常，兩岸和平帶來的產業機會才是台灣真正的出路。