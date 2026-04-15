2026兵推　黃介正：盟邦置身事外對台警訊

2026TTX-政經軍心情勢推演在政大公企中心舉行。（中評社 莊亦軒攝） 淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授黃介正。（中評社 莊亦軒攝） 前AIT處長司徒文。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月15日電（記者 莊亦軒）面對俄烏戰爭後續發展、中東局勢升高，以及台海安全環境持續變化，前陸委會副主委、淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授黃介正表示，他特別注意到近期美國要求盟邦在霍爾木茲海峽相關局勢中提供支援時，盟邦多半反應保守、不夠積極。當美方因伊朗問題向盟邦提出請求，部分盟邦選擇相對置身事外，這對台灣而言是一個值得參考的案例，也提醒台灣不能過度簡化對外部支援的想像。



陳永康擔任策劃人的“2026TTX－政經軍心情勢推演 Pol. Eco. Mil. Psy. Tabletop Exercises”從15到16日在政大公企中心舉行。本次推演以2030年為想定背景，透過系統性情境設計與跨領域分析，深入探討台灣在復合安全壓力下的戰略選項與政策回應。



TTX（Table Top Exercise，桌上兵棋推演）兵推由政大國際關係研究中心、台灣安全研究中心、亞太政策研究協會、二十一世紀基金會、國際法學會共同主持，同時由國民黨“立委”、前海軍上將陳永康擔任策劃人，政大教授劉復國為活動主持人，並邀請前美國在台協會（AIT）處長司徒文、淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授黃介正、台灣師範大學政治學研究所教授王冠雄、二十一世紀基金會副執行長周韻采、前美國國務院國際訪問學者竹內俊隆、前美國海軍少將蒙哥馬利等人出席推演。



前美國在台協會（AIT）處長司徒文則說，他對台灣目前的整體準備狀態感到憂心，尤其在觀察烏克蘭與伊朗局勢後，更擔心台灣面對未來危機時準備仍嫌不足。台灣未來可能面對的局勢只會更艱困，在擁有科技優勢、且已成為美國第四大貿易夥伴的情況下，所牽動的戰略利益也更加複雜。



司徒文指出，中國在南海持續填海造陸及一連串作為，已使美國在亞洲的盟邦，包括日本、韓國等國，都更需要思考如何共同面對台海安全問題。台灣防衛已不只是台灣單一問題，而是區域盟邦與戰略體系必須共同面對的課題。



前陸委會副主委、淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授黃介正則從韌性角度分析指出，台灣真正的脆弱點，不是在12海浬領海範圍內，而是在領海外遭遇圍困、局部封鎖或外部危機傳導時，究竟要如何破局。遠方發生的危機往往會以意想不到的方式傳導影響台灣，因此台灣不能只聚焦眼前，而必須拉長觀察距離。



黃介正表示，他特別注意到近期美國要求盟邦在霍爾木茲海峽相關局勢中提供支援時，盟邦多半反應保守、不夠積極。當美方因伊朗問題向盟邦提出請求，部分盟邦選擇相對置身事外，這對台灣而言是一個值得參考的案例，也提醒台灣不能過度簡化對外部支援的想像。



黃介正指出，台灣海峽與霍爾木茲海峽仍存在顯著差異。台灣海峽南北兩端都是開放的，並非像霍爾木茲海峽衹有單一出口，因此兩者雖都具有重要戰略地位，但實際地理條件與封鎖模式並不完全相同，台灣在進行戰略推演時，仍需依自身環境作出判斷。

