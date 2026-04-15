賴出訪史國無法過境美？台官員稱任務單純

台“外交部政務次長”陳明祺接受質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月15日電（記者 張穎齊）賴清德將於22日出訪台灣在非洲唯一“友邦”史瓦帝尼，定調直飛，被關注是否無法過境美國？台“外交部政務次長”陳明祺15日表示，目前並無過境美國規劃，賴清德此次行程以任務單純為主。



“立法院”“外交及國防委員會”15日邀請“外交部政務次長”陳明祺、“經濟部”主秘莊明池報告“美伊戰爭情勢發展對亞太戰略局勢及經濟安全之影響”，並備質詢，“國發會”主秘張朝能列席，輪值召委為中國國民黨籍“立委”馬文君。



中國國民黨籍“立委”黃建賓質詢，史瓦帝尼為台灣58年“邦交國”，過去如陳水扁時期曾過境美國夏威夷、阿拉斯加等地，此次賴清德是否因中東戰火風險改採直航？或是否存在第三地過境的“意外驚喜”安排過境美國？



陳明祺答詢，目前並無相關規劃，此行將以直飛方式前往，考量賴清德公務繁忙，直航約13小時較為便利舒適，此次出訪重點在於深化與史瓦帝尼的邦誼，讓行程單純化，讓任務更加專一，並無額外安排，具體細節仍由府方對外公布。



陳明祺指出，台灣將持續協助史瓦帝尼在投資、就業、農業及產品拓銷等領域發展，並提供完整合作方案，“給人魚吃不如授人以漁”，協助當地建立產業與穩定社會，同時在醫療與外交領域深化合作。



黃建賓也問，是否透過宗教外交推動與梵蒂岡教廷的關係發展？



陳明祺表示，台灣在當前國際處境下，會持續尋求多元方式深化對外關係，強化國際參與，作為國際社會負責任的一員。