與鄭麗文兩個太陽之爭？盧秀燕否認　

台中市長盧秀燕受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月15日電（記者 方敬為）中國國民黨主席鄭麗文訪問大陸後，聲量上揚，外界稱藍營內部因此出現“兩個太陽”，一個是鄭麗文，另一個則是放眼2028大選的台中市長盧秀燕。政壇更指，藍營內部親陸、親美路線之爭浮上檯面。盧秀燕今天對此表示，她與鄭主席都在各盡本分，為台灣打拼，沒有所謂太陽之爭。



鄭麗文4月7日率團赴大陸展開為期6天的國共交流，並在10日與中共中央總書記習近平會談，聲量上揚。政壇觀察，有“藍營一姐”之稱的台中市長盧秀燕今年3月才高調訪美談軍購議題，兩者形成對照組，藍營內出現“兩個太陽”，並有親陸、親美路線之爭。



針對外界指國民黨內有兩個太陽與路線之爭，盧秀燕15日主持南區親子館開幕典禮時受訪表示，她身為台中市長，同時也是“中華民國”的國民，所以為國盡心盡力，只要為台灣好，都是她的本分，應該要做。同樣的，鄭麗文主席也是身在其位、為台灣盡心力。



盧秀燕說，她與鄭主席的出發點相同，為台灣好的看法也一致，彼此都只是盡各自的本分，所以國民黨內沒有什麼“太陽不太陽的問題”，她並開玩笑稱，不過今天外面的太陽倒是蠻大的，提醒大家多喝水，避免中暑！

