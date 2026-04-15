復交洪都拉斯？台官方：有美國協助

台“外交部政務次長”陳明祺接受質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月15日電（記者 張穎齊）洪都拉斯總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）競選期間曾提出與台灣復交的政見，就職後下令審查與中國大陸之間的協議，目前台灣與洪都拉斯交涉情況？台“外交部政務次長”陳明祺15日表示，雙方仍持續溝通，並有包括美國在內的“友邦”協助，但整體會審慎推進。洪國提出復交主張屬於競選承諾，“騙我們的機率不高”。



“立法院”“外交及國防委員會”15日邀請“外交部政務次長”陳明祺、“經濟部”主任秘書莊明池報告“美伊戰爭情勢發展對亞太戰略局勢及經濟安全之影響”，並備質詢，“國發會”主任秘書張朝能列席，輪值召委為中國國民黨籍“立委”馬文君。



國民黨籍“立委”徐巧芯質詢，洪都拉斯復交議題目前多停留在4月新聞報導層次，實際進度有限，政府是否要審慎評估？不宜過度樂觀，僅憑競選承諾就期待復交，恐過於天真。



陳明祺答詢，洪都拉斯與中國建交時間不長，對既有協議內容仍在檢視中，前任政府與中國簽了很多協議，裡面可能有“地雷”，因此對方也希望台灣“稍安勿躁”。洪國提出復交主張屬於競選承諾，“騙我們的機率不高”，台灣方面也持續與洪都拉斯保持聯繫。



陳明祺指出，洪都拉斯與美國關係密切，屬於美國在西半球的重要戰略夥伴，台灣也與美方保持良好溝通，在很多時候都有協助。



台“外交部”拉丁美洲及加勒比海司長韓志正則補充，洪都拉斯駐中國代表已辭職，目前尚未重新任命，從這可觀察到。



此外，徐巧芯也關切台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）進展，質疑“行政院長”卓榮泰消極、推動不力？



陳明祺表示，國際現實仍有諸多限制，“外交部”持續與英國、加拿大等國溝通，並曾向澳洲提出申請，但未獲正面回應，今年由越南擔任主席國，台灣將持續透過多方管道爭取支持，所有的門都會去敲，全力推動加入。