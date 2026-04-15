確定註銷李貞秀資格　15天內公告遞補名單

前民眾黨“立委”李貞秀。（中評社 資料照) 中評社台北4月15日電／前台灣民眾黨“立委”李貞秀遭開除黨籍，喪失不分區“立委”資格。“中選會”表示，今天上午已收到“立法院”註銷李貞秀名籍公函，將依公職人員選罷法第73條第5項規定辦理遞補。



公職人員選罷法第73條第5項規定，“立委”遞補案，應自“立法院”註銷名籍公函送達日起15天內，由“中央選舉委員會”公告遞補名單。根據民眾黨不分區“立委”名單，李貞秀的席次，將由成功大學法律系教授許忠信遞補。



李貞秀13日遭民眾黨開除黨籍，“中選會”同日表示，收到民眾黨發函開除李貞秀黨籍，因此依公職人員選舉罷免法規定，函請“立法院”註銷李貞秀的“立委”名籍。



“中選會”證實，上午已收到“立法院”註銷李貞秀名籍公函，後續將依公職人員選罷法第73條第5項規定辦理遞補，並於之後召開的委員會議追認遞補案。



“中選會”目前有4位委員，依規定至少要有5位委員才能舉行委員會議並決議。“立法院”會3月投票通過“中選會主委”被提名人游盈隆等4人，但副主委被提名人胡博硯等3人遭封殺。之後“行政院”表示，為讓選務順利進行，會依法處理“中選會”任命案，並再補提人選，希望“立法院”儘速行使同意權。