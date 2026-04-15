九二共識帶來利多　鄭麗文再喊話賴盼見面

國民黨主席鄭麗文（右）受訪。（截自“千秋萬事”YouTube直播畫面) 中評社台北4月15日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文12日結束訪陸行程，今天接受廣播節目專訪時表示，九二共識完全不是洪水猛獸，只會帶來和平與利多。她也再次向賴清德喊話，期盼能見面，若不談兩岸，也可以談如何化解“憲政”僵局。



鄭麗文4月7日訪問大陸展開為期6天的國共交流，12日落幕，大陸方面隨即宣布10項惠台措施，內容涵蓋農漁牧、觀光旅遊、影視、中小微型企業發展等面向，相關效應仍在發酵中。



鄭麗文今天早上接受“千秋萬事”廣播節目主持人王淺秋的專訪時，被問及她是否有意在訪陸後與賴清德會面？鄭麗文說，她的這番話絕非輕佻，而是很誠摯正式地提出呼籲，但很遺憾，她認為，若賴清德不願意談兩岸，起碼可以談台灣的“憲政”僵局。



鄭麗文提到，習近平說在“九二共識、反對“台獨”的基礎上，願意和所有黨派接觸與交流，她認為，九二共識不是洪水猛獸，只會帶來和平，對台灣毫無損傷，並呼籲民進黨應下架“反核、“台獨”兩個神主牌。



鄭麗文說，因為從陳水扁到蔡英文到賴清德，你們都公開說過N遍了，沒有“台獨”的問題，既然沒有“台獨”的問題，就應該沒有“台獨黨綱”的問題，對不對？就把“台獨黨綱”下架就好了，有什麼損失呢？九二共識完全不是洪水猛獸，它只會帶來和平，對台灣一點損傷都沒有，只會帶來利多。



另外談到訪美行，鄭麗文表示，前駐美代表袁健生會協助她後續訪美行事宜，她透露此次訪美行除了預計拜會華府，也會拜訪非官方的人士，比如諾貝爾經濟學獎得主。她認為，台灣不能妄自菲薄，不能忽略台灣的戰略價值，“我們不衹有軍購價格而已，訪美行要彰顯台灣對於未來命運、兩岸關係，絕對有話語權，可以設定政治議題(setting political agenda)，不是只淪為大國地緣政治博弈的籌碼”。