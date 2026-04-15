政大2026兵推　聚焦特朗普帶來政經變局

策畫人藍委陳永康。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月15日電（記者 莊亦軒）為應對台灣面對灰色地帶政治、軍事脅迫，政大國關中心15日起舉行“2026TTX政經軍心情勢推演”。主辦單位表示，此次本兵推兩大核心主題，一是大陸對台政治與軍事脅迫、二是特朗普執政4年後對全球貿易與經濟格局劇變所帶來的經濟挑戰。



主辦單位也說明，圍繞主題進行合理情境推演，推演以11個小組為核心並由管制組提供支援。任務在於提供專業評估與政策導向建議，重點在識別關鍵決策因素、必要前提條件及可行的政策工具。



“2026TTX政經軍心情勢推演”15日到16日在台北政大公企中心舉行，將於16日公布兵推結果。TTX（Table Top Exercise，桌上兵棋推演）是由政治大學國際關係研究中心、台灣安全研究中心、亞太政策研究協會合作，自2023年起已共同舉辦三屆民間主導之兵棋推演(TTX)。



中國國民黨“立委”、前海軍上將陳永康擔任策劃人，政大教授劉復國為活動主持人。邀請前美國在台協會（AIT）處長司徒文（William A. Stanton）、淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授黃介正、師範大學政治學研究所教授王冠雄、二十一世紀基金會副執行長周韻采、前美國國務院國際訪問學者竹內俊隆、前美國海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）等人出席推演。



主辦單位分析，本兵推兩大核心主題，一是大陸對台政治與軍事脅迫、二是特朗普執政ˋ年後對全球貿易與經濟格局劇變所帶來的經濟挑戰。圍繞主題進行合理情境推演，推演以11個小組為核心並由管制組提供支援。任務在於提供專業評估與政策導向建議，重點在識別關鍵決策因素、必要前提條件及可行的政策工具。



主辦單位指出，本次兵推時間設定在2030年，預設全球環境在特朗普政府執政4年後，已歷經重大地緣政治與經濟轉型。在此期間，美中兩國持續深陷全面戰略競爭，在政治、經濟領域的互動與角力持續。



主辦單位提到，在此情境設計下，推演大陸可能在台海採取更為強硬的封鎖導向灰色地帶脅迫措施。此類舉措旨在迫使台灣接受“和平統一”談判，向外界展示大陸不排除以武力實現統一的堅定決心。