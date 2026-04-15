中東戰火釀醫材斷鏈危機　高醫盼台廠自製

高醫附設中和紀念醫院院長王照元。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月15日電（記者 蔣繼平）中東戰火讓石化原料供應鏈大亂，也可能衝擊醫療體系所仰賴的關鍵原料。對此，高醫附設中和紀念醫院院長王照元15日表示，目前尚未造成醫材太大的波動，但台灣會擔心全球運輸導致斷鏈，所以與台廠合作推醫材自製落地，預防未來。



台灣先進公司代表副總經理陳榮健表示，由於目前有90%的醫療耗材供應大部分來自海外或中國大陸，有可能面臨隨時斷鏈。而台灣先進取得原料90%在台灣取得，相對安全，相信會提供台灣醫療安全穩定的環境。



根據資料，醫療體系高度依賴石化產業所提供的塑膠原料，尤其是聚氯乙烯（PVC）等塑膠微粒，廣泛應用於點滴袋、輸液管、導管與各類醫療包材。若一旦上游供應鏈受阻，將直接影響醫材製造與醫療服務運作。



對此，高醫醫療體系15日在高雄醫學大學附設中和紀念醫院舉辦記者會，由高雄醫學大學董事長陳建志及校長余明隆見證，高醫院長王照元與台灣先進公司副總經理陳榮健共同簽約MOU啟動“醫材台產台用”，響應“賴政府”“韌性醫療”政策。



高醫體系有高雄醫學大學、高醫附設中和紀念醫院、高醫岡山醫院、高雄市立小港醫院、高雄市立大同醫院、高雄市立旗津醫院。



針對醫材供應目前受影響的情況，高醫院長王照元會後受訪時向中評社表示，目前是還好，還沒有造成醫材太大的波動。這次中東事件看起來比較可能屬於短期性，但未來會擔心這樣的問題。醫療產品都是進口的，萬一遇到全球運輸問題，台灣也會擔心。