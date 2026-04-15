動物用藥爭議　民眾黨團痛批官方怠惰

民眾黨委員洪毓祥。（照片：民眾黨團提供） 中評社台北4月15日電／台“農業部”防檢署10日針對許多寵物飼主關心的動物用藥權，緊急召開協調會，會後決議原定7月1日上路之新制緊急喊卡。台灣民眾黨“立法院”黨團幹事長邱慧洳、“立委”洪毓祥、台北市議員張志豪、陳宥丞15日共同召開記者會，要求“農業部”負起責任，儘速完善藥品登錄健全與配套措施。民眾黨團除進一步提出修法方向，也呼籲前任藥師公會理事長、現任“國策顧問”黃金舜可以積極建議、督促行政單位解決問題。



2024年2月26日，“農業部”防檢署與“衛福部”食藥署共同發布《人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法》草案，給予兩年緩衝期，預定2026年7月1日正式施行。核心目的有三個：讓用藥過程透明、可追溯、保障動物與人類的用藥安全以及建立藥品不得回流人用的法律防火牆。



“農業部”防檢署10日下午召開協調會，討論《人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法》修正草案會議，會後舉手表決將修正草案暫緩上路，且決議將原先的公告制改為登錄制、可雙軌購藥。



民眾黨團發布15日新聞稿，洪毓祥表示，動物用藥爭議延燒，反映政府在制度銜接與管理上嚴重失能，甚至有青鳥側翼不斷造謠，造成獸醫師與藥師之間的對立。洪毓祥說，這就是典型的行政怠惰，平時不作為，等到問題全面爆發、火燒屁股，才急著甩鍋給基層，讓第一線專業人員承擔後果。



洪毓祥指出，早在2012年動物偽藥事件後，政府一邊強化藥品管理與稽查，一邊緊縮獸醫取得藥品管道；2015年《動保法》修正，才開放在動物用藥不足時可使用人用藥，試圖補足缺口，但又因為《藥事法》限制，形成人用藥與動物用藥制度上的衝突。這樣的制度矛盾長期存在，導致獸醫臨床面臨缺藥困境，藥品流向也難以有效管理，一拖就是十年。直到2024年，“衛福部”與“農業部”才推出《人用藥品用於動物之管理辦法》，但該辦法僅屬行政命令，僅送“立法院”“備查”，政府更怠惰卸責，依照7月1日原訂要上路的辦法設計，若動物藥品若尚未完成登錄，則須由獸醫師開立購藥證明，由飼主至藥局購買後再回到醫療現場使用。此外，所有專供動物使用的人用藥品，也均須重新調整外盒標示、成分說明與使用方式，這對藥商來說是極高成本。



洪毓祥批評，眼看著7月1日新制就要上路，主管機關才發現“矛頭不對，火燒屁股”，僅有不到兩成藥品登錄，才急急忙忙在4月10號召開公聽會，怒批行政怠惰“我就問：有人負責嗎？沒有！”“農業部次長”杜文珍一句“暫緩實施”，根本沒有解決問題，說要改成公告，但什麼時候公告？一個月內還是兩年？沒有一個d-day，“一句暫緩實施就甩鍋，以前說的都不算，只是喊爽的？”洪毓祥進一步質疑，在這段轉換期間所造成的斷藥風險與現場混亂，究竟應由誰負責？政府是否有提出任何具體解決方案？



洪毓祥進一步澄清，外界將責任歸咎於前“立委”、現任藥師公會全聯會理事長林憶君，完全是不實指控。他強調該辦法是由“衛福部”與“農業部”共同制定，2024年制定並送入“立法院”備查，並非“立法院”審議通過；且林憶君當時才剛就任“立委”“立委”不久，怎麼可能主導或推動此辦法？顯然是網路有人刻意帶風向、轉移焦點。他進一步指出，當時藥師公會全聯會理事長為黃金舜，當時黃金舜非常堅持人用藥品與動物藥品分開，後來因為藥商無利可圖衍生出後續爭議，現在黃金舜已貴為賴清德“國策顧問”，應該有更高的態度和高度來督促行政機關解決問題。



洪毓祥並呼籲“行政院”、“衛福部”與“農業部”應立即提出明確解決方案與時間表，徹底補齊制度缺口，否則不只動物醫療體系會持續受影響，人民對政府的信任也將被消耗殆盡。