新北校園霸凌、吸毒上升　黃國昌提三方案

民眾黨主席黃國昌率新北市議員參選人共同召開政見發表記者會。（照：黃國昌競選辦公室提供） 中評社台北4月15日電／台灣民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌今天偕同中和選區市議員參選人陳怡君、汐止金山萬里選區市議員參選人陳語倢、土城樹林三峽鶯歌選區市議員參選人吳亞倫，共同召開“新北反毒反霸凌 守護學童安心成長”政見記者會。黃國昌指出，當今的新北校園，正同時面對毒品使用激增、霸凌案件上升的困境，“守護校園安全，不能總在輿論沸騰後才啟動，制度的防禦必須先於悲劇發生”。



黃國昌表示，根據警政數據顯示，新北市未成年涉毒嫌疑人數暴增328%、校園霸凌通報件數更飆升2.6倍，凸顯現有社會安全網已經失靈。黃國昌指出，“守護校園安全，不能總在輿論沸騰後才啟動，制度的防禦必須先於悲劇發生”。



黃國昌認為面對校園安全，市府該為孩童築起有溫度、有韌性的防護網，提供安心成長的空間，“要讓校園成為孩童的避風港”。未來，市府將整合警政、醫療、社政與教育資源，緊密連動、落實三大解方，以“預防”、“守護”、“復歸力”作為孩童的校園守護力。在會中，黃國昌提出三大方案：



一、建立三級預防體系，完善制度防線。



黃國昌將推動“醫警聯合轉介”，強化早期醫療介入，建立校園涉毒的標準化轉介流程，全面升級青少年毒品防線。同時，市府將全額補助戒癮輔導，並強化家庭與社區支持系統，透過家長工作坊提升辨識毒品與親職溝通能力，結合高風險家庭安全網，主動介入需要協助的兒少家庭。在預防端，將導入科技預警機制，整合“新北校園通APP”，運用AI即時掌握異常行為與霸凌風險，並建立跨局處聯動機制。同時設置匿名通報系統，提供孩子安全、即時的求助管道。



二、推動“聯醫專職化”，建構專業藥癮防治中心



黃國昌主張推動聯醫專職化，設立藥癮防治專責單位，將毒品施用者視為需要協助的病人。參考台北昆明防治中心模式，在新北市立聯合醫院建置專業團隊，提供警政轉介個案一站式服務。



同時結合少輔會與個案管理機制，全程陪伴涉毒少年，串聯醫療、教育與社政資源，確保孩子在復歸校園與社會的過程中，支持不中斷、關懷不漏接。