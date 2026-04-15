李貞秀上綠媒砲轟　黃國昌反嗆一再說謊

民眾黨主席黃國昌。(照:黃國昌競選辦公室提供) 中評社台北4月15日電／前台灣民眾黨陸配“立委”李貞秀遭開鍘，14日上遍親綠媒體，痛批民眾黨主席黃國昌沒在顧慮黨，放任底下人馬政治鬥爭。黃國昌今天表示，李貞秀選擇上綠媒政論節目，也沒利用機會好好捍衛“陸配”參政權，反而是不斷地自爆、燃燒自己，並砲轟李“一而再、再而三說謊”。



黃國昌上午於新北市長競選總部召開“新北反毒反霸凌 守護學童安心成長”記者會，會後接受媒體聯訪，媒體大多關注李貞秀指稱黃國昌偽君子、設圈套、國籍問題挺假的，甚至控訴黃國昌要把民眾黨變“時代力量第二”、罔顧民眾黨創黨主席柯文哲等。



黃國昌回應，“對於李貞秀這些相關的問題，我只統一回答這一次，我一向對於曾經一起工作過的同志，我不會有超過事實描述以外的情緒反應，這是我向來一貫的原則。”



“對於李貞秀這一連串的謾罵，我其實不會花太多時間在這件事情上。”黃國昌說，他覺得有點可惜，李貞秀上了這些綠媒的政論節目，面對過去不斷攻擊陸配的名嘴，沒有利用機會好好捍衛陸配的參政權，結果反而選擇自己在綠媒上不斷自爆燃燒自己。



黃國昌說，建議她好好想一想，這樣對她自已、對“陸配”真的好嗎？我們的選擇是把時間留給完成選民的託付，選擇在這邊認真的工作，選擇回應支持者的期待，相信這才是所有民眾黨黨公職，包括他在內認為真正重要的事。



面對現場媒體仍有意追問細節，黃國昌直言，他說過，只會統一回答這一次，若記者要細問的話，他剛說，在政論節目上沒在捍衛“陸配”參政權，選擇不斷自爆、什麼叫選擇不斷自爆，只要回去看李貞秀之前講的話，就會發現，“對這種一而再再而三地說謊，比對她自己說過的話就知道了，就講清楚嘛！到底有沒有要錢？之前不是說沒有？謊言被戳破以後，現在改口把責任推到別人身上”。



黃國昌強調，這些謊言其實不困難去分辨，但他真的不想浪費時間在這種事上，選擇把時間花在認真的工作、回應支持者的期待。



媒體問是否願意公開會議錄音？黃國昌回應，完整的會議記錄已經交給中評會了。再說一次，從李貞秀自己說的話就知道，前後矛盾，“到底有沒有要錢？不是一開始說沒有？後來不是承認有了？”這麼簡單的事實，真的不用浪費這麼多時間，他選擇把時間花在做重要的事情、回應支持者的期待之上。